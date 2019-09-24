Суд постановил: похмелье – это болезнь

Истец утверждал, что фирма, продающая питьевые смеси против похмелья, распространяют ложные сведения о здоровье.

Вчера суд Франкфурта решил, что истец прав. В решении сказано, что ни одному продукту питания нельзя присвоить способность предотвращать, лечить или смягчать заболевания людей, поэтому при рекламе продукта нельзя присваивать ему лечебные свойства.

«Под заболеванием мы подразумеваем небольшое или кратковременное отклонение состояния тела от нормального функционирования», - сказано в решении суда, где добавляется, что таким отклонением и, тем самым, заболеванием можно считать усталость, тошноту и головную боль. Именно с этими симптомами разрекламированная питьевая смесь как раз и обещала бороться.