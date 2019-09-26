Страдающая от неизлечимой болезни жительница Вильянди прибегла к эвтаназии

«Она знала, что ее здоровье будет становиться только хуже и скоро она не сможет справляться дома одна, также она боялась попасть в дом призрения», - объяснил хороший знакомый 85-летней Ингрид, решившей в пользу эвтаназии.

В Эстонии открыто об эвтаназии начали много говорить зимой этого года, когда страдающая тяжелым заболеванием мышц Яне Пабер получила разрешение уйти добровольно и при помощи посторонних из жизни в Швейцарии. Закончившую свой век 28 марта Пабер называли первой в Эстонии туристкой за эвтаназией, но за полтора месяца до нее также в Швейцарии из жизни ушла и жительница Вильянди. О ее решении знали только близкие знакомые.

Продолжительная болезнь заставила принять решение

Жившая в Ууевески Ингрид уже много лет интересовалась возможностями эвтаназии. Она часто говорила об этом со знакомыми и даже написала в газету письмо читателя, в которым призвала разрешить беспомощным людям самоубийство, выразив желание уйти таким образом и самой.

Серьезные проблемы со здоровьем начались у нее в конце прошлого века, когда Ингрид упала с яблони в своем саду и приземлилась прямо на корни дерева. Боль была настолько сильной, что в какой-то момент она потеряла зрение, но через несколько оно восстановилось.

Через какое-то время у нее заболела спина, она обратилась к врачам, но никаких повреждений не нашли. В 2013 году она написала в газету Õhtuleht письмо читателя, в котором обвинила врачей в уничтожении своего здоровья, поскольку, по ее словам, из-за неправильных упражнений, которые она делала в ходе восстановительного лечения, у нее начался артроз, в результате падения у нее было повреждено среднее ухо, а из-за потери равновесия ей пришлось заново учиться ходить. В последние годы начались и боли в колене, а тело из-за повреждения спины начало наклоняться вперед. «Дома она еще справлялась, время от времени даже ходила в магазин, но понимала, что больше она одна справляться не может», - рассказал знавший Ингрид человек.

В 2017 году Õhtuleht опубликовал короткое письмо под названием: «Почему в Эстонии еще нет эвтаназии?» В том письме она написала: «И я больше не молода и хочу уйти из этого мира через эвтаназию, когда для этого наступит время. Почему в Эстонии нельзя ввести эвтаназию? У Эстонии же так много тяжелых больных, у которых нет надежды на выздоровление, они терпят сильную боль и лежат годами. Я говорила на эту тему с врачами. Они считают, что это было бы возможно, если бы имелся закон».

Знакомый рассказал, что пытался отвлечь Ингрид от этих мыслей: «Просил ее передумать, но она сделала свой выбор». Несмотря на почтенный возраст все, что связано с самоубийством под присмотром она организовала сама: через посольство получила нужные контакты в Швейцарии, нашла в своих сбережениях более 10 000 евро. Помощь ей потребовалась лишь в переводе нескольких писем. Зимой Ингрид с помощником поехала в Швейцарию. Она знала, что это сложный процесс. Состояние ее здоровья было обследовано еще тогда, когда она находилась в Вильянди, но и в Швейцарии ей нужно было пройти новое обследования и получить разрешение на эвтаназию от специальной комиссии. «Ингрид учитывала возможность того, что ее могли отправить из Швейцарии назад», - сказал знакомый.

Комиссия пришла к выводу, что состояние пациента отвечает требованиям, предъявляемым при совершении самоубийства под присмотром.

Близких родственников и детей у нее не было. В поездке в Швейцарию ей помогал один хороший знакомый. 11 февраля Ингрид ушла из жизни, а в середине марта ее похоронили на кладбище Сууре-Яани рядом с родителями.

Дом призрения не рассматривался

«Ее физическое состояние становилось все хуже, но разум был ясным и острым, - сказал ее друг. – Больше всего она боялась попасть в дом призрения, поскольку через своих знакомых она хорошо знала о слабости этой системы. Если у тебя нет больших денег и родственников, которые будут за тебя бороться, дом призрения может оказаться жутким местом. Особенно если разум ясный».