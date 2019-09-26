Британка расчесала укус насекомого и лишилась ног

Инцидент произошел в английском графстве Уилтшир. 68-летняя Сьюзан Баттери всегда увлекалась садоводством, и это хобби чуть не стало для нее роковым, пишет MedikForum.
Весной 2013 года женщина попала в больницу с признаками гриппа. Вскоре ее перевели в реанимацию, поскольку она не могла нормально дышать. Для того, чтобы кислород мог поступать в организм Сьюзан, в горло ей вставили трубку.
Медики диагностировали у британки некротический фасциит — поражение соединительных тканей и подкожной клетчатки, вызванное стрептококками. Врачи считают, что инфекция попала в организм после того, как Сьюзан расчесала укус неизвестного насекомого во время работ в саду.
Женщине пришлось перенести около 60 операций. Заболевание сделало ее инвалидом. Британке ампутировали обе ноги и фаланги на обеих руках.