Следование рекомендации из интернета привело к серьезному расстройству здоровья

По словам Маре Одер из Инфоцентра по отравлениям, на прошлой неделе просьба о помощи поступила от человека, который прочитал в интернете рекомендацию о проведении курса очистки организма от паразитов при помощи гвоздики, горькой полыни и препарата "кошачий коготь". Эту смесь необходимо было принимать в течение двух недель по одной капсуле в день.

Пациент в итоге пожаловался на боль в печени и зуд во всем теле.

"Как содержащая туйон полынь, так и содержащая эвгенол гвоздика являются, насколько известно, ядовитыми растениями. Употребление внутрь гвоздичного масла мы точно не рекомендуем. Эвгенол вызывает печеночную недостаточность, а в больших количествах - замедление работы центральной нервной системы и судороги", - сказала Одер.

Симптомы поражения печени обычно начинаются через 24 часа после начала интоксикации, отметила она.

"Если кто-то принял внутрь эфирные масла, наслушавшись красивых речей продавцов, мы настоятельно рекомендуем прекратить прием этих веществ и при необходимости обратиться к семейному врачу, чтобы провести анализы печени. В случае расстройств печени лечение является симптоматическим, и ваш семейный врач, безусловно, сможет справиться с ним", - сказала Одер.

Она еще раз напомнила всем, что природное - не всегда означает безопасное. "Бледная поганка, цианид и радиация тоже имеют природное происхождение", - отметила она.