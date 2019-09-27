Следование рекомендации из интернета привело к серьезному расстройству здоровья
Инфоцентр по вопросам отравлений Департамента здравоохранения на основании телефонных звонков на горячую линию предупреждает, что прием эфирных масел может закончиться серьезным отравлением: например, содержащее эвгенол гвоздичное масло, помимо прочего, вызывает при приеме внутрь печеночную недостаточность, пишет портал Tervis.
По словам Маре Одер из Инфоцентра по отравлениям, на прошлой неделе просьба о помощи поступила от человека, который прочитал в интернете рекомендацию о проведении курса очистки организма от паразитов при помощи гвоздики, горькой полыни и препарата "кошачий коготь". Эту смесь необходимо было принимать в течение двух недель по одной капсуле в день.
Пациент в итоге пожаловался на боль в печени и зуд во всем теле.
"Как содержащая туйон полынь, так и содержащая эвгенол гвоздика являются, насколько известно, ядовитыми растениями. Употребление внутрь гвоздичного масла мы точно не рекомендуем. Эвгенол вызывает печеночную недостаточность, а в больших количествах - замедление работы центральной нервной системы и судороги", - сказала Одер.
Симптомы поражения печени обычно начинаются через 24 часа после начала интоксикации, отметила она.
"Если кто-то принял внутрь эфирные масла, наслушавшись красивых речей продавцов, мы настоятельно рекомендуем прекратить прием этих веществ и при необходимости обратиться к семейному врачу, чтобы провести анализы печени. В случае расстройств печени лечение является симптоматическим, и ваш семейный врач, безусловно, сможет справиться с ним", - сказала Одер.
Она еще раз напомнила всем, что природное - не всегда означает безопасное. "Бледная поганка, цианид и радиация тоже имеют природное происхождение", - отметила она.
Горячая линия Инфоцентра по вопросам отравлений 16662 работает круглосуточно семь дней в неделю как для населения, так и для работников здравоохранения.