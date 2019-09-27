Чуть не потерявшая ребенка мать рассказала, почему опасно целовать детей

Чуть не закончившаяся трагедией история произошла в американском штате Нью-Джерси. В декабре 2018 года шестимесячный Антонио заболел гриппом. Малыш болел два месяца, но его состояние не улучшалось, а только ухудшалось. Тогда врачи поставили ему диагноз респираторный синцитиальный вирус (RSV). Это очень заразная инфекция. Для взрослых людей с нормальным иммунитетом она не опасна, но для детей и пожилых людей с ослабленным иммунитетом может иметь серьезные последствия, пишет MedikForum.

В феврале 2019 года маленького Антонио положили в реанимацию, где его подключили к системе искусственной вентиляции легких. К счастью, малыш поправился, но до сих пор испытывает сложности с дыханием.

Мать мальчика, Ариана, считает, что ее сына заразил кто-то из родственников, когда целовал его.

«Ваше желание поцеловать ребенка только потому, что он такой хорошенький, — вовсе не повод для того, чтобы малыш попал в больницу, или даже умер», - написала женщина на своей странице в Facebook.

Американка напомнила, что даже если вы чувствуете себя хорошо и не ощущаете никаких признаков в болезни, вирус может быть заразен за сутки до появления первых симптомов.