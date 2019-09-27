Новая напасть: укусы клеща вызывают у жителей Эстонии аллергию на мясо

Болезнь проявляется в виде аллергии на красное мясо как в более легкой, так и в более тяжелой форме: некоторые пациенты могут продолжать есть красное мясо, но в ограниченном количестве, а другие должны полностью отказаться от него, чтобы избежать аллергических реакций.

Первый случай синдрома альфа-гал был зарегистрирован в мире в 2007 году, а в последние годы он был диагностирован и в Эстонии.

Статистику по стране тяжело получить, поскольку речь идет не о заразном заболевании, но в последние годы в Центре аллергологии и иммунологии Ида-Таллиннской центральной больницы было зафиксировано пять-шесть тяжелых случаев синдрома.