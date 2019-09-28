Шесть сигналов, которые посылает организм перед сердечным приступом

Из-за несвоевременно оказанной помощи примерно каждый третий случай сердечного приступа заканчивается смертью. Но медики утверждают, что организм посылает предупреждающие сигналы еще за несколько дней или даже недель до инфаркта.
Исследователи из Американского колледжа врачей опросили более 800 человек, переживших сердечный приступ, а также их родственников и врачей. Этот опрос помог выявить пять характерных жалоб на симптомы, которые чаще всего возникали у пациентов до инфаркта, пишет MedikForum.
В частности, в список вошли:
- боли в груди,
- затрудненное дыхание,
- ощущение трепетания в области сердца,
- внезапное понижение давления вплоть до обморока,
- тошнота,
- боль в животе или спине.
Врачи, составившие список, подчеркивают: данные сигналы организма не обязательно являются предвестниками именно сердечного приступа. Однако, по их словам, «любой, кто замечает их у себя, должен проконсультироваться с врачом и выяснить причину их появления».