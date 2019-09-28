Шесть сигналов, которые посылает организм перед сердечным приступом

Исследователи из Американского колледжа врачей опросили более 800 человек, переживших сердечный приступ, а также их родственников и врачей. Этот опрос помог выявить пять характерных жалоб на симптомы, которые чаще всего возникали у пациентов до инфаркта, пишет MedikForum.