Врачи назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости

Врач-терапевт Лариса Полуянцева внесла в перечень таких продуктов кокосы. Они обеспечивают организм пребиотиком, оздоровляющим микробиоту кишечника.

Кроме того, для продления жизни очень полезен авокадо. Его плоды содержат линолевую кислоту и много насыщенных полезных жиров, а также антиоксидантный витамин Е. Этот набор улучшает клеточное функционирование и очень важен для работы ЦНС.

В обязательном порядке врачи советуют минимум дважды в неделю есть жирную рыбу – такая привычка благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Также они рекомендуют меньше солить пищу, вместо этого используя острые приправы. По словам врача-нутрициолога Дмитрия Жемана, острая еда активирует работу клеток за счет влияния на центр вкуса.

Помогает дожить до глубокой старости и употребление брокколи. Будучи богата антиоксидантами, брокколи способствует защите от развития серьезных заболеваний и помогает контролировать вес.