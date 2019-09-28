Врачи назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости

Российские специалисты рассказали, какие продукты при их регулярном употреблении способны продлевать человеку жизнь и защищать от преждевременного старения. Среди названных ими продуктов – авокадо, рыба, брокколи, ягоды и другие, пишет MedikForum.
Врач-терапевт Лариса Полуянцева внесла в перечень таких продуктов кокосы. Они обеспечивают организм пребиотиком, оздоровляющим микробиоту кишечника.
Кроме того, для продления жизни очень полезен авокадо. Его плоды содержат линолевую кислоту и много насыщенных полезных жиров, а также антиоксидантный витамин Е. Этот набор улучшает клеточное функционирование и очень важен для работы ЦНС.
В обязательном порядке врачи советуют минимум дважды в неделю есть жирную рыбу – такая привычка благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Также они рекомендуют меньше солить пищу, вместо этого используя острые приправы. По словам врача-нутрициолога Дмитрия Жемана, острая еда активирует работу клеток за счет влияния на центр вкуса.
Помогает дожить до глубокой старости и употребление брокколи. Будучи богата антиоксидантами, брокколи способствует защите от развития серьезных заболеваний и помогает контролировать вес.
Крайне полезны для укрепления жизненных сил организма ягоды – в особенности черника и клубника. Не оставили врачи без внимания и оливковое масло. Его присутствие в рационе помогает контролировать уровень холестерина, что очень важно для поддержания здоровых функций сердца и мозга.