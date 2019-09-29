Врач. Иллюстративное фото. ФОТО: 1pouzi.ru

Британская Ассоциация органов местного самоуправления (LGA) предупредила потребителей об опасности использования отбеливающих кожу кремов, которые действуют как бытовой растворитель для удаления краски.

Это предупреждение было выпущено после того, как сотрудники Ассоциации, следящие за соблюдением торговых стандартов, изъяли несколько партий кремов, содержавших отбеливающий компонент гидрохинон, а также, возможно, ртуть.

Как сообщает LGA, эти токсичные кремы в Британии можно приобрести с рук, от несертифицированных продавцов, а также через интернет, на барахолках и блошиных рынках.

Зачастую на упаковке подобных товаров не указан точный состав ингредиентов.

Чем опасен гидрохинон?

Отбеливающие кремы используют как средство для борьбы с пигментацией кожи, веснушками, шероховатостями кожи, и в их состав часто включаются малые дозы гидрохинона, однако этот компонент токсичен и влияет на выработку меланина - пигмента, защищающего кожу от вредных воздействий.

Из-за серьезных побочных эффектов кремы, содержащие гидрохинон, стероиды или ртуть, запрещены к свободной продаже в Великобритании и могут быть приобретены только по рецепту врача.

Британские специалисты предупреждают, что гидрохинон воздействует на кожу так же, как растворитель красок, снимая ее верхний слой, что может привести к повышенному риску развития рака кожи, а также отказу работы печени и почек.

Ртуть не менее опасна и может вызвать такие же последствия для здоровья.

"Кремы для кожи, содержащие запрещенные компоненты, очень опасны и могут нанести серьезный урон вашему здоровью, оставить рубцы и даже привести к летальному исходу, поэтому их ни в коем случае нельзя использовать", - сказал Саймон Блэкберн из LGA.

"Покупатели всегда должны проверять, что входит в состав крема, с недоверием относиться к слишком низкой цене - так как это, весьма вероятно, говорит о том, что это средство поддельное и потенциально опасное - и никогда не использовать товар, содержащий гидрохинон. Если на товаре вообще не указан состав, то не пользуйтесь им", - посоветовал Блэкберн британским потребителям.

Того же совета придерживается и Британский фонд по борьбе с кожными заболеваниями, указывая, что проблема с продажей на черном рынке нелегальных кремов для кожи повторяется из года в год.

"Ингредиенты в этих косметических товарах могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому Британский фонд по борьбе с кожными заболеваниями категорически не советует их использовать", - сказала представитель фонда Лиза Бикерстафф.

Где изъяли нелегальные кремы?

За последнее время LGA изъяла несколько партий отбеливающих кремов, ввезенных в страну нелегально, в частности: