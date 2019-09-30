В лечении одной из самых страшных раковых опухолей - меланомы - достигнут большой успех.
Десять лет назад всего один из 20 пациентов, которому диагностировали меланому на поздней стадии, выживал в течение пяти лет. Большинство умирали в течение нескольких месяцев после постановки диагноза.
Теперь, по данным британских врачей, 52% пациентов с таким диагнозом имеют шанс прожить по крайней мере пять лет, благодаря иммунотерапии.
Насколько опасна меланома?
Меланома - пятый по распространенности вид рака в Британии. От неё гибнет около 2300 человек в год.
Если диагноз ставится на раннем этапе заболевания, шансы на выживание высоки. Однако если к моменту обнаружения рак начал агрессивно распространяться в организме пациента и образовывать метастазы, смерть наступала в течение в течение 6-9 месяцев после постановки диагноза.
«В прошлом метастазирующая меланома считалась неизлечимым заболеванием, - говорит профессор Джеймс Ларкин, консультант медицинского управления Ройял Марсден. - Онкологи считали меланому особым видом рака, который было невозможно лечить на стадии образования метастаз».
Что показали клинические испытания?
В клинических испытаниях, которые проходили в течение пяти лет в британских больницах, приняли участие 945 пациентов с меланомой четвертой стадии.
Треть из них получала ниволумаб, треть - ипилимумаб, а еще трети вводились оба лекарства.
Спустя пять лет врачи проанализировали выживаемость пациентов.
Оказалось, что выжили:
- 26% больных, получавших ипилимумаб
- 44% больных, получавших ниволумаб
- 52% больных, получавших и тот и другой препарат
«Мы были поражены столь быстрым прогрессом в течение такого короткого времени, - рассказывает профессор Ларкин. - Речь идет о самой необычной трансформации в лечении вида рака, который до этого считался самым трудно излечимым онкологическим заболеванием».
Результаты клинических испытания были доложены на заседании Европейского общества медицинской онкологии и опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.
Свидетельства пациентов
67 летняя Пам Смит, проходившая лечение в больнице города Танбридж-Уэллс, была включена в программу испытаний в январе 2014 года.
Она была в отчаянии, узнав, что ее рак является неизлечимым. У нее не было никаких шансов выжить, если бы не новые методы лечения, говорит Пам.
В течение четырех месяцев каждые две недели ей вводили препараты, но лекарства вызвали у нее такие сильные побочные эффекты в форме диареи, что лечение пришлось прекратить.
Однако ее опухоль сократилась вдвое и перестала расти. По словам Пам, она прекрасно себя чувствует.
«Я могла никогда не увидеть своих внуков, - говорит она. - Прошло уже больше пяти лет с момента диагноза, и моему внуку исполнилось шесть лет».
Можно ли считать результат полным излечением?
В случае рака всегда трудно говорить о полном излечении, но ремиссия в течение пяти лет является крупным достижением.
Некоторые из пациентов, которые принимают эти препараты, находятся в полной ремиссии и сканирование не выявляет у них патологий.
Другие, подобно Пам, имеют опухоли, но те не проявляют признаков роста.
Из всех выживших пациентов три четверти больше не нуждаются в приеме антираковых препаратов.
Иммунотерапия доказывает свою эффективность
Обычно наша иммунная система самостоятельно ищет в организме мутировавшие клетки и разрушает их, не давая им размножаться. Однако раковые клетки нашли способ обходить эту естественную защиту, что позволяет опухоли быстро расти.
Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2018 года американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё научились обманывать раковые клетки и не давать им блокировать иммунную реакцию. Это произвело настоящую революцию в терапии и легло в основу нового класса лекарственных препаратов.
Пока что у этих лекарств немало побочных эффектов, однако они доказали свою эффективность в борьбе с онкологией. Иногда удается вылечить даже пациентов на поздней стадии рака, которых ранее считали неизлечимыми.
Как насчет побочных симптомов?
Да, новые препараты воздействуют на всю иммунную систему человека и могут вызывать такие побочные эффекты как усталость, воспаления кожи и диарею.
Иногда побочные эффекты оказываются настолько серьезными, что пациент, подобно Пам Смит, не может пройти полный курс лечения.
Однако даже кратковременное лечение, как оказалось, оказывает длительное благотворное воздействие на иммунную систему и на общее состояние больных.
Это сильно отличает иммунотерапию от других методов лечения, например, химиотерапии, которая перестает действовать при прекращении приема препаратов.
В то же время следует учитывать, что воздействие на иммунную систему может приводить к тому, что побочные эффекты могут проявляться и в дальнейшем.
Насколько доступны новые лекарства?
Результаты этого клинического испытания привели к тому, что новые иммунопрепараты начинают применяться по всему миру.
Государственная служба здравоохранения Британии необычно быстро одобрила применение новых препаратов. Теперь ими лечат и другие виды рака - легких и почек.