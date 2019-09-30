Доноров ждут завтра на Балтийском вокзале

По словам представителя Go Group, управляющего Балтийским вокзалом, Мариона Тупитса, идею проведения Дня донора подсказал личный опыт: «Я сам был и донором, и нуждавшимся в помощи, поэтому искренне верю, что пожертвованные 450 миллилитров крови могут спасти чью-то жизнь. Поскольку через Балтийский вокзал за сутки проходят 33 000 человек, есть большая надежда, что вместе мы сможем внести существенный вклад в помощь тем, кто очень нуждается в переливании крови».

По состоянию на сегодня центр крови нуждается в группах крови 0 и А, резус отрицательный, но, естественно, на Дне донора ждут обладателей любой крови. По словам руководителя центра крови Рийн Кулласте, каждый день в больнице есть кто-то, кто нуждается в спасительном переливании крови: «Ими могут оказаться наши друзья, знакомые, сослуживцы, может получиться, что и мы сами. Без донорской крови мы не сможем им помочь. Мы стараемся максимально упростить условия для совершения благого дела, поэтому идем в место пересечения дорог – на Балтийский вокзал. Надеемся, что в первый день октября наши пути пересекутся как с нашими старыми знакомыми, так и с совсем новыми донорами».

В качестве доноров ждут как проходящих через Балтийский вокзал пассажиров, работников расположенных рядом предприятий и жителей окрестных районов, так и всех других желающих. Всем донорам Go Kirjastus в знак благодарности подарит по книге.

Донорами могут быть здоровые, отдохнувшие и поевшие люди в возрасте 18-60 лет, имеющие вес больше 50 килограммов. С момента последней сдачи крови у мужчин должно пройти 60 дней, а у женщин – 90 дней. На месте каждый должен будет пройти проверку. С собой просят взять удостоверяющий личность документ.