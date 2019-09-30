Врачи бьют тревогу: продукт, который мы употребляем ежедневно, смертельно опасен

Соль, продающаяся в супермаркетах, и солонки в ресторанах должны иметь предупреждающие надписи, как на пачках сигарет. Предлагается следующая надпись: "Избыток соли может приводить к повышению давления и способствовать развитию рака желудка. Ограничьте использование соли", передает MEDdaily.
К этому призывает Всемирная лига гипертонии, пишет Medical Express. Позиция экспертов такова: пришло время для серьезных мер. Известно, что избыток соли в рационе способствует развитию гипертонии. А высокое давление однозначно связано с инсультами и сердечными приступами.
Нездоровый рацион - одна из ведущих причин смертей в мире. И избыток соли вносит самый большой вклад (по данным 2017 года, он вызывал в мире более 3 миллионов смертей). Всемирная организация здравоохранения поставила задачу к 2025 году сократить потребление соли на 30%. В частности, для этого необходимо уменьшить объем соли в обработанных продуктах питания. Для этого требуются усилия от пищевой промышленности и чиновников.
В свою очередь, повсеместное размещение простых и доходчивых предупреждений (этикеток с маркировкой) на соли, солонках и продуктах с солью поможет людям более адекватно оценивать уровень потребления соли. Врачи констатируют: действительно, многие даже не подозревают, сколько соли они потребляют каждый день.