Врачи бьют тревогу: продукт, который мы употребляем ежедневно, смертельно опасен

К этому призывает Всемирная лига гипертонии, пишет Medical Express. Позиция экспертов такова: пришло время для серьезных мер. Известно, что избыток соли в рационе способствует развитию гипертонии. А высокое давление однозначно связано с инсультами и сердечными приступами.

Нездоровый рацион - одна из ведущих причин смертей в мире. И избыток соли вносит самый большой вклад (по данным 2017 года, он вызывал в мире более 3 миллионов смертей). Всемирная организация здравоохранения поставила задачу к 2025 году сократить потребление соли на 30%. В частности, для этого необходимо уменьшить объем соли в обработанных продуктах питания. Для этого требуются усилия от пищевой промышленности и чиновников.