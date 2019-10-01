Этот простой прием спасает от целого набора проблем со здоровьем

Если хотите снизить риск сердечного приступа или инсульта более чем на треть, смотрите на жизнь более позитивно, пишет The Daily Mail со ссылкой на медиков из Госпиталя Святого Луки. Эксперты проанализировали данные тысяч людей из разных уголков мира. Оказалось, оптимисты на 14% реже умирали преждевременно от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, деменции, диабета и имели на 35% меньше инсультов и сердечных приступов, передает MEDdaily.
Специалисты считают, что оптимисты чаще ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, лучше справляются со стрессом, тревожностью, которые, как известно, негативно влияют на сердце и вызывают воспаление. Позитивный настрой снижает давление и уровень холестерина, говорят многочисленные наблюдения.
Также есть основания полагать, что оптимизм спасает от сердечной недостаточности, болезни Альцгеймера, снижения эластичности сосудов, респираторных недугов, инфекций и разных видов онкологических заболеваний. Ранее уже было доказано: стресс, депрессия и одиночество связаны с сердечно-сосудистыми недугами. Пессимизм однозначно приводит к воспалению, повышает давление и тормозит обмен веществ. Некоторые ученые даже заявляют об укорочении теломеров (защитные концевые элементы хромосом, чья длина говорит о реальном биологическом возрасте организма). А чем длиннее теломеры, тем дольше проживет человек.