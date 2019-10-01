Этот простой прием спасает от целого набора проблем со здоровьем

Если хотите снизить риск сердечного приступа или инсульта более чем на треть, смотрите на жизнь более позитивно, пишет The Daily Mail со ссылкой на медиков из Госпиталя Святого Луки. Эксперты проанализировали данные тысяч людей из разных уголков мира. Оказалось, оптимисты на 14% реже умирали преждевременно от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, деменции, диабета и имели на 35% меньше инсультов и сердечных приступов, передает MEDdaily.