Вт, 1.10.2019
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С сегодняшнего дня можно встать в очередь во все дома призрения одновременно

Комната дома призрения в Имасту.

ФОТО: Айн Лийва

По случаю Дня пожилых людей недоходное объединение Üks Paigake открыло сайт 1paigake.ee, при помощи которого желающие могут встать в очередь по все дома призрения Эстонии, а все дома будут видеть, кто хочет к ним попасть, пишет Postimees.

«Мы хотим сделать более удобным поиск места в доме призрения и, с другой стороны, снизить административную нагрузку на дома призрения, которым нужно отвечать на все запросы», - сказала руководитель MTÜ Üks Paigake Мари Рулль, знакомя с новым сайтом.

На сайте 1paigake.ee, начиная с сегодняшнего дня, можно искать подходящий себе дом призрения из 174 имеющихся в стране, а также добавлять себя в очередь. Если свободные места имеются, то их можно сразу забронировать.

Дома призрения могут описать на сайте свои дома, услуги, цены и возможности. Данная услуга для домов призрения является бесплатной.

«Идея создания такого сайта возникла еще три года назад в ходе мероприятия Garage48, первый прототип родился тогда. Мне приятно, что именно в День пожилых людей мы может вывести услугу на новый уровень», - сказала Рулль.

Развитие услуг сайта 1paigake.ee поддержал фонд Innove.

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