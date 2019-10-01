С сегодняшнего дня можно встать в очередь во все дома призрения одновременно

«Мы хотим сделать более удобным поиск места в доме призрения и, с другой стороны, снизить административную нагрузку на дома призрения, которым нужно отвечать на все запросы», - сказала руководитель MTÜ Üks Paigake Мари Рулль, знакомя с новым сайтом.

На сайте 1paigake.ee, начиная с сегодняшнего дня, можно искать подходящий себе дом призрения из 174 имеющихся в стране, а также добавлять себя в очередь. Если свободные места имеются, то их можно сразу забронировать.

Дома призрения могут описать на сайте свои дома, услуги, цены и возможности. Данная услуга для домов призрения является бесплатной.

«Идея создания такого сайта возникла еще три года назад в ходе мероприятия Garage48, первый прототип родился тогда. Мне приятно, что именно в День пожилых людей мы может вывести услугу на новый уровень», - сказала Рулль.