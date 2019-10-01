Опровергнута связь рака с мясом

Ученые проанализировали результаты 12 рандомизированных контролируемых испытаний, в которых приняли участие около 54 тысяч человек. Они не нашли статистически значимой корреляции между потреблением мяса и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или рака. В то же время полученные данные соответствуют результатам предыдущих исследований, показывающих вред мяса, хотя специалисты считают, что он незначителен.