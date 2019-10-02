Смотрите, сколько стоит место в самом современном доме престарелых

«Интерес к новому Дому Пихлака был очень велик: еще до сегодняшнего открытия у нас были зарегистрированы 300 реальных заинтересованных, и хотя официальное открытие состоялось только теперь, первые 20 жильцов дома в него уже въехали, заключены договоры еще с таким же количеством клиентов», - отметила председатель правления Viru Haigla, управляющей сетью домов призрения Кадри-Анн Тивас.

По ее словам, дом хотят заполнять постепенно, поскольку нуждающимся в привыкании клиентам требуется больше, чем обычно внимания: «До конца года из 200 имеющихся мест могут быть заполнены около половины», - добавила Тивас, по словам которой, месячная плата проживания в современном доме престарелых начинается с 970 евро.

Кроме 200 жилых мест, в Табасалуском доме Пихлака имеется помещение для организации мероприятий, своя большая кухня, библиотека, баня, солевая камера и массажные кабинеты.

В новом доме престарелых есть отделения общего ухода, опеки над страдающими деменцией, интервального ухода для предоставления отдыха родственникам, а также дневной центр, который позволяет занять местных пожилых людей в дневное время.