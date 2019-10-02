Смотрите, сколько стоит место в самом современном доме престарелых

В Табасалу открыл двери новый, рассчитанный на 200 мест и построенный специально для этих целей современный дом престарелых. Цена за место в таком заведении начинается с 970 евро, пишет Postimees.
«Интерес к новому Дому Пихлака был очень велик: еще до сегодняшнего открытия у нас были зарегистрированы 300 реальных заинтересованных, и хотя официальное открытие состоялось только теперь, первые 20 жильцов дома в него уже въехали, заключены договоры еще с таким же количеством клиентов», - отметила председатель правления Viru Haigla, управляющей сетью домов призрения Кадри-Анн Тивас.
По ее словам, дом хотят заполнять постепенно, поскольку нуждающимся в привыкании клиентам требуется больше, чем обычно внимания: «До конца года из 200 имеющихся мест могут быть заполнены около половины», - добавила Тивас, по словам которой, месячная плата проживания в современном доме престарелых начинается с 970 евро.
Кроме 200 жилых мест, в Табасалуском доме Пихлака имеется помещение для организации мероприятий, своя большая кухня, библиотека, баня, солевая камера и массажные кабинеты.
В новом доме престарелых есть отделения общего ухода, опеки над страдающими деменцией, интервального ухода для предоставления отдыха родственникам, а также дневной центр, который позволяет занять местных пожилых людей в дневное время.
После открытия дома престарелых в Табасалу, у Дома Пихлака по всей Эстонии имеются места по уходу за почти 500 пожилыми людьми. До сих пор самые крупные дома престарелых, входящие в данную сеть, располагались в Тапа, где готовы принять 120 человек, и открытый летом прошлого года в Таллинне, современный дом призрения на 100 мест, расположенный в Нымме.