Термически обработанные продукты особым образом влияют на микрофлору

Не секрет, определенный рацион способен сильно поменять микрофлору. Но о способе приготовления заговорили впервые. Был проведен эксперимент на грызунах, которых держали на разной пище - сыром мясе, приготовленном мясе, сыром сладком картофеле или обработанном картофеле.

Оказалось, мясо, вне зависимости от степени обработки, никак не влияло на микрофлору. А вот обработка сладкого картофеля играла ключевую роль. Причем, менялся не только бактериальный состав микрофлоры, но схемы активности генов и вырабатываемые продукты метаболизма. Аналогичный результат был, когда в рацион ввели целый набор различных растительных продуктов, включая морковь, горошек, обычный картофель, кукурузу, свеклу.