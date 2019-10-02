Термически обработанные продукты особым образом влияют на микрофлору

Сотрудники Университета Калифорнии и Гарвардского университета показали, как термическая обработка продуктов питания, меняет микрофлору кишечника. Известно, с микрофлорой связано множество функций организма, начиная с пищеварения и обмена веществ, заканчивая работой иммунитета, передает MEDdaily со ссылкой на Science Daily.
Не секрет, определенный рацион способен сильно поменять микрофлору. Но о способе приготовления заговорили впервые. Был проведен эксперимент на грызунах, которых держали на разной пище - сыром мясе, приготовленном мясе, сыром сладком картофеле или обработанном картофеле.
Оказалось, мясо, вне зависимости от степени обработки, никак не влияло на микрофлору. А вот обработка сладкого картофеля играла ключевую роль. Причем, менялся не только бактериальный состав микрофлоры, но схемы активности генов и вырабатываемые продукты метаболизма. Аналогичный результат был, когда в рацион ввели целый набор различных растительных продуктов, включая морковь, горошек, обычный картофель, кукурузу, свеклу.
В целом обработка позволяет большему количеству калорий всосаться в тонком кишечнике, оставляя меньше пищи для бактерий, обитающих в нижележащих отделах. Одновременно с этим некоторые сырые продукты могут содержать антимикробные соединения, в теории опасные для ряда микроорганизмов.