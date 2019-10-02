Названа частая причина преждевременной смерти и рака

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи взрослых в возрасте 20-74 лет, проживавших штате Пенсильвания. Они были разделены на группы в зависимости от того, имели ли они диабет 2-го типа, повышенное кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания (включая инсульт). За добровольцами велось наблюдение вплоть до конца 2016 года, при этом в случае каждой смерти определялась наиболее вероятная ее причина.

Всего умерли 512 человек. Одна треть от этого числа скончалась от сердечно-сосудистых заболеваний, а одна четвертая — от рака. У тех, кто спал менее шести часов в сутки и имел диабет или высокое кровяное давление, риск умереть от отказа сердца или инсульта был вдвое выше. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или перенесших инсульт недосыпание увеличивало вероятность преждевременной смерти в три раза.