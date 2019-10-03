Сезон гриппа в Эстонии: зарегистрировали почти 3500 случаев ОРВИ

Заболевания были связаны с другими вирусами ОРВИ, интенсивность заболевания на данный момент является низкой и не превышает характерные для этого времени года показатели, сообщил BNS в четверг пресс-секретарь Департамента здоровья. Уезды слабо различаются по количеству инфицированных.

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, сейчас подходящее время для вакцинации от гриппа, поскольку вирусы гриппа пока не циркулируют в Эстонии и у организма будет достаточно времени адаптироваться для защиты от вируса. «Особенно серьезно о вакцинации стоит подумать пожилым и людям, которые контактируют с пожилыми, или людям с хроническими заболеваниями», - сказала Садикова.

Хотя известный как серьезное инфекционное заболевание грипп может протекать и с низкой температурой и без симптомов, переносящий грипп на ногах человек может передать вирус группам риска, для которых заболевание может стать опасным для жизни. В то же время, такие люди ухудшают и собственное состояние здоровья, поскольку у переносящих грипп на ногах выше риск серьезных осложнений.

«Поэтому мы рекомендуем на пике сезона гриппа при гриппоподобных симптомах или даже отдельных симптомах вроде кашля, боли в горле или насморка не посещать госпитализированных близких, семьи с маленькими детьми, пожилыми или хроническими больными», - сказала Садикова.

Даже при легких симптомах заболевания следует избегать больших скоплений народа и выдерживать дистанцию не менее 1,5 метра со здоровыми людьми. При чихании или кашле рот нужно прикрывать носовым платком, при его отсутствии рукавом. Больным людям следует оставаться дома.