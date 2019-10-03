В сентябре Фонд лечения от рака ушел в минус на 100 000 евро

«Для Фонда лечения от рака сентябрь начался с призыва, в рамках которого собирали целевые пожертвования для лечения от рака 25-летней матери четверых детей Сигне Тамм, живущей на Сааремаа,- сказал руководитель фонда «Подаренная жизнь» Тойво Тянавсуу. – Среди многочисленных жертвователей был и эмерит-профессор Тартуского университета, отец, дед и прадед Райк-Хийо Микелсаар, которому теперь фонд тоже помогает в лечении тяжелой болезни. Мы поддержим лечение отмечающего скоро 80-летний юбилей человека в течение последующих двух месяцев суммой в 8500 евро».

«Большую радость принесла новость о том, что с 1 октября Больничная касса начнет компенсировать три новых лекарства от рака – препарат Lonsurf для борьбы с опухолями кишечника и предназначенные для лечения рака груди Kisqalit и Ibrance, - сказал Тойво Тянавсуу. – В течение последних полутора лет фонд приобрел этих препаратов для почти 100 жителей Эстонии, вложив в это сотни тысяч евро. Причем для 80 процентов из них мы покупали именно Lonsurf. Теперь Больничная касса берет финансирование на себя. Мы же можем признать, что за короткий срок смогли помочь большому количеству людей преодолеть пропасть нефинансирования, перед которой они оказались».