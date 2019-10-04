Малышке Ленне с генетическим заболеванием всего полтора года и ей очень нужна наша помощь

Из-за замены сердечного клапана малышке на протяжении всей жизни необходимо лекарство для предотвращения образования тромбов, дозировка которого зависит от показателей свертываемости крови. Чтобы рассчитывать верную дозировку лекарства в домашних условиях и нужен аппарат, определяющий уровень свертываемости крови, — коагулометр.

У Ленны был диагностирован синдром Марфана — генетические заболевание. Когда девочке было около полугода, у нее была диагностирована недостаточность митрального клапана, которая только усугубилась со временем и вызвала тяжелую сердечную недостаточность. Ребенка прооперировали и заменили ее митральный клапан на металлический протез.

Стоимость аппарата 826 евро. Детский фонд благодаря пожертвованиям сможет помочь Ленне суммой 743 евро. Оставшиеся 83 евро покроет местное самоуправление.

Ленна — одна из нескольких детей, которым Детский фонд помогает приобрести этот жизненно важный аппарат.

Чтобы помочь Ленне получить так необходимый ей коагулометр, фонд просит сделать пожертвований на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пометкой «Lenna».

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813