Мать распознала онкологическое заболевание сына по фотографии

Некоторое время назад 33-летняя жительница графства Норфолк Стейси Деклерк коротала время за просмотром семейных фотографий. На одном из снимков женщина заметила странный белый отблеск в правом зрачке сына. Британка не на шутку забеспокоилась и принялась искать объяснение в интернете. Сначала ей не хотелось верить в самое страшное, но все признаки говорили об одном – у малыша рак, пишет MedikForum со ссылкой на британскую газету The Sun.

Через какое-то время у ребенка ухудшилось зрение, и мать повела его к врачу. Те, в свою очередь, отправили его сделать анализы и УЗИ. Вскоре мальчику поставили неутешительный диагноз - злокачественная опухоль сетчатки глаза или рентинобластома. Ребенку пришлось пройти курс химиотерапии, но не стандартной, а внутриартериальной. У него выпали брови и ресницы, но размер опухоли в глазу уменьшился.