Здоровая десятилетняя девочка перенесла инсульт

Ожидается, что следующие шесть недель ребенок проведет в больнице, восстанавливая свое здоровье. Девочке уже провели трехчасовую операцию, в ходе которой сгусток крови из мозга удалили. К счастью, процедуру осуществили вовремя, и ребенок не столкнулся ни с какими необратимыми последствиями вроде параличей, нарушений речи, слуха и зрения. Отметим, что успех в лечении ишемических инсультов зависит именно от максимально быстрого времени обращения к врачам.

"Все произошло за считанные секунды, - рассказывает мать ребенка. - Я подумала, что Грейси упала в обморок, но немедленно вызвала скорую помощь. Однако очень быстро я увидела, что у нее опускается правая сторона лица, а когда моя дочь пришла в сознание, она не могла поднять руки или ноги. Самое ужасное в том, что никаких признаков надвигающейся беды не было, дочь была абсолютно здоровой и счастливой вплоть до момента потери сознания. Она обожает танцы и гимнастику, никто не мог даже представить себе, что десятилетний ребенок может быть сражен инсультом".