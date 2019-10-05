Смертельно опасная болезнь: многие люди не знают, что у них ХОБЛ

Сегодня около 400 миллионов человек во всем мире страдают от ХОБЛ, и перед медициной стоит задача не допустить активного распространения болезни. Задача очень сложная, поскольку специального лечения для ХОБЛ не существует, пишет MedikForum.

Коварная болезнь легких начинается медленно и по мере прогрессирования вызывает у человека дыхательную недостаточность.

«В зависимости от стадии ХОБЛ может серьезно ограничивать повседневную жизнь. Даже обычный разговор может быть утомительным для пациентов. Кроме того, вызываемые болезнью одышка и нехватка воздуха часто провоцируют страх и панику. Многие пациенты с ХОБЛ страдают от депрессии или тревожных расстройств. Из-за страха перед одышкой болеющие люди чаще остаются дома и меньше двигаются», - сообщил руководитель группы в «Организации пациентов с легочной эмфиземой-ХОБЛ в Германии» во Франкфурте Норберт Гриффель.

От ХОБЛ особенно часто страдают курильщики: заболевает примерно каждый четвертый потребитель сигарет. Некоторые профессиональные группы, такие например как шахтеры, также подвержены повышенному риску заболевания.

Приготовление пищи на открытом огне также способствует развитию опасной болезни легких.

По данным специалистов «Центра компетенции астмы и ХОБЛ» в Марбурге, данное заболевание прогрессирует медленно и часто незаметно. Многие люди живут годами с признаками ХОБЛ, не подозревая, что это серьезное заболевание. Симптомы болезни они интерпретируют как неопасные или воспринимают как проявление старения.

«Тревожными признаками являются: кашель, особенно ранним утром, сильная слизь и одышка, которая первоначально возникает только при физической нагрузке. Обязательно обратитесь при их появлении к врачу», - дают совет эксперты.

У людей, страдающих ХОБЛ ухудшить их состояние могут разные факторы: например, смена погоды, некоторые моющие средства в доме, горящие свечи.

Лекарства при данном заболевании назначаются в зависимости от степеней тяжести ХОБЛ: от кашля по утрам и одышки только при сильных физических усилиях до растворения альвеол и постоянного респираторного расстройства - тогда каждая простуда может быть опасной для жизни. Часть терапии заключается в том, чтобы не обременять легкие - бросить курить, держаться подальше от мест скопления пыли, вредных испарений. Очень важно, чтобы пациенты были защищены от инфекций, потому что они усугубляют болезнь.