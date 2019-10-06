Когда смерть еще не конец: пять удивительных случаев воскрешения

Кто из нас не видел фильмов про зомби или вампиров - существ, для которых смерть никогда не была препятствием, чтобы продолжать свои странствия по миру? Портал Apollo собрал абсолютно реальные случаи из мировой истории, когда волшебным образом пробуждались от вечного сна, пишет Rus.TVNET.
Кажется, что смерть является растяжимым понятием как в мире людей, так и мире животных.
"Можно попить?": ребенок, который очнулся на своих похоронах
Смерть ребенка всегда тяжелый удар, однако, сложно представить, насколько плохо может быть семье, которой нужно проститься со своим отпрыском дважды. О смерти и пробуждении бразильского мальчика Кельвина Сантоса рассказывает Huffington Post.
В 2012 году бразильские СМИ сообщали о двухлетнем Кельвине Сантосе, который трагически скончался от пневмонии. Медики объявили мальчика мертвым, однако во время его похорон случилось невообразимое - Кельвин приподнялся, попросил у отца воды и снова упал - в этот раз уже навсегда.
Одна из странностей заключается в том, что в больнице были убеждены, что мальчик перестал дышать, а также то, что тело Кельвина в похоронное бюро доставлялось в течение трех часов в воздухонепроницаемой сумке для тел.
Первые "признаки жизни" мальчика на похоронах заметила тетя, которая позднее призналась СМИ, что заметила, что тело ребёнка начало немного шевелиться. После того, как мальчик поднялся, были вызваны медики, но они не смогли вернуть ребенка к жизни. Его смерть была констатирована второй раз.
Ни у врачей, ни у привлеченных экспертов не было теорий о причинах произошедшего. Семья мальчика подала на больницу в суд, посчитав, что первое заключение о смерти было ошибочным.
Зомби по имени Фелиция Феликс-Ментор
Каждому ценителю ужастиков хорошо знаком остров Гаити - именно оттуда пришла мистическая религия вуду, а также истории о людях, которые попадают в чужие лапы, становясь безвольными зомби. Хотя эти легенды давно ушли, история Фелиции Феликс-Ментор заставляет задуматься о том, что, возможно, на этом острове есть то, что нельзя объяснить с помощью науки.
Фелиция Феликс-Ментор была похоронена в 1907 году. Скорее всего, невозможно представить, в каком шоке были жители Гаити, когда эта женщина 24 октября 1936 года была обнаружена бродящей по улицам города.
Очевидцы говорили, что у Фелиции были выпавшие брови и ресницы, растрескавшаяся и очень бледная кожа, запавшие глаза. Женщина ходила босиком, а ее одежда была больше похожа на ветошь. Фелиция не могла вести себя адекватно, как и не могла ясно рассказать свою историю. Она часто говорила о себе самой то от первого, то от третьего лица. Женщина считала, что на дворе по-прежнему 1906 год, и убедить ее в том, что с тех пор прошло уже три десятилетия, было невозможно. Ее опознали все родственники.
Женщину доставили в больницу, где врачи предположили, что она во время похорон не была мертва, а находилась под воздействием скополамина - так называемый наркотик зомби.
Фелицию поместили в психиатрическую больницу, и дальнейшая жизнь "женщины-зомби" так и осталась загадкой.
Возвращение Анны Бегенхольм из объятий ледяной смерти
В очень редких случаях можно оживить того, чье сердце уже несколько часов перестало биться. Анну Бегенхольм можно назвать одной из самых удачливых людей на планете, так как ей удалось вырваться из лап смерти без какого-либо ущерба.
Шведский радиолог Анна Бегенхольм в 1999 году каталась на лыжах вместе с коллегами. Съезжая вниз по довольно крутому склону, Анна внезапно утратила контроль и упала, сильно ударившись головой об лед. Анна оказалась в ледяной воде. Друзья девушки достали ее спустя несколько минут, однако показатели жизни Анны были очень слабыми.
Немедленно были вызваны медики, но уже по пути в больницу ее сердце перестало биться. Когда тело доставили в больницу, врачам все-таки удалось оживить ее после девяти часов клинической смерти.
Приглашенный порталом The Guardian врач Дэвил Кокс пояснил этот феномен так: "Быстрое охлаждение тела останавливает работу сердца, но в то же время холод снижает потребности организма и, что наиболее важно, потребность мозга в кислороде. Если жизненно важные органы достаточно охлаждены до остановки сердца, то возможно отсрочить гибель клеток, что дает врачам дополнительное время для спасения жизни человека".
Безголовый петух Майк
Возможно ли жить без головы? Пока в мире существуют пугающие рассказы о всадниках без головы, один цыпленок в середине прошлого века доказал, что жить можно и без нее.
10 сентября 1945 года в штате Колорадо (США) фермер Лойд Олсен отправился во двор (по просьбе жены), чтобы выбрать курицу на ужин. Олсен выбрал 5,5-месячного цыпленка, которого звали Майк. Оказаться на тарелке в этот вечер не входило в планы Майка.
После того, как Майк лишился головы, он стал популярным аттракционом для туристов. Он прожил еще 18 месяцев. На самом деле Майк не остался без головы полностью. Хотя часть головы петуха была отрублена, большая часть ствола головного мозга и одно ухо остались на теле. Так как основные функции (дыхание, пульс и т. д.), а также большая часть рефлекторных действий контролируются стволом мозга, Майк оставался в живых.
Майк был в состоянии балансировать на жердочке, а также неуклюже ходить. Животное даже пыталось чистить свои перья и кукарекать, однако у него не выходило этого. После того, как он не умер, Олсен решил продолжить заботиться о Майке, постоянно поил его с помощью пипетки и кормил мелкими зернами кукурузы. Вход в пищевод Майка иногда мог забиться слизью, и фермер использовал специальный шприц для его очистки.
В марте 1947 года в одном из отелей Финикса, где семья Олсенов решила остановиться по дороге домой, ночью Майк начал задыхаться. Согласно одной из версий Олсены за день до этого забыли еду и шприцы для очистки пищевода в помещении, где прошло шоу, потому они не смогли помочь Майку.
Реальные зомби в животном мире
Хотя для многих зомби являются выдумкой, в реальности сотни организмов вокруг нас живут, не контролируя собственные действия. Эта история будет о паразитическом грибке, который проникает в муравьев, доводя их до смерти.
Именно так! В природе встречается такой гриб, который проводит свой жизненный цикл на теле муравья, манипулируя им вплоть до смерти самого насекомого. Об этом рассказывает эксперт портала Live Science Джозеф Кастро.
"Грибок Ордицепс однобокий (Сordyceps unilateralis), который также называют "грибком зомби-муравьев", использует их [муравьев] как неотъемлемую часть своего жизненного цикла. Когда муравей находит споры этого гриба в природе, он быстро заражается, и споры распространяются по всему телу насекомого", - рассказал эксперт.
Муравьи, которые были поражены данным грибом, уходят из своего муравейника и начинают скитаться в одиночестве, разыскивая наиболее благоприятное место для жизни своего хозяина. Именно в этом и заключается основная задача кордицепса однобокого – с помощью этого насекомого добраться до лучшего места, где он смог бы продолжить свой рост.
Когда подходящее для паразита место обнаружено, муравей умирает, а из его головы вырастает гриб, который создает коробочку со спорами. Споры осыпаются и попадают на других муравьев.