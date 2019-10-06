Когда смерть еще не конец: пять удивительных случаев воскрешения

В очень редких случаях можно оживить того, чье сердце уже несколько часов перестало биться. Анну Бегенхольм можно назвать одной из самых удачливых людей на планете, так как ей удалось вырваться из лап смерти без какого-либо ущерба.

Шведский радиолог Анна Бегенхольм в 1999 году каталась на лыжах вместе с коллегами. Съезжая вниз по довольно крутому склону, Анна внезапно утратила контроль и упала, сильно ударившись головой об лед. Анна оказалась в ледяной воде. Друзья девушки достали ее спустя несколько минут, однако показатели жизни Анны были очень слабыми.

Немедленно были вызваны медики, но уже по пути в больницу ее сердце перестало биться. Когда тело доставили в больницу, врачам все-таки удалось оживить ее после девяти часов клинической смерти.

Приглашенный порталом The Guardian врач Дэвил Кокс пояснил этот феномен так: "Быстрое охлаждение тела останавливает работу сердца, но в то же время холод снижает потребности организма и, что наиболее важно, потребность мозга в кислороде. Если жизненно важные органы достаточно охлаждены до остановки сердца, то возможно отсрочить гибель клеток, что дает врачам дополнительное время для спасения жизни человека".

Безголовый петух Майк

Возможно ли жить без головы? Пока в мире существуют пугающие рассказы о всадниках без головы, один цыпленок в середине прошлого века доказал, что жить можно и без нее.

10 сентября 1945 года в штате Колорадо (США) фермер Лойд Олсен отправился во двор (по просьбе жены), чтобы выбрать курицу на ужин. Олсен выбрал 5,5-месячного цыпленка, которого звали Майк. Оказаться на тарелке в этот вечер не входило в планы Майка.

После того, как Майк лишился головы, он стал популярным аттракционом для туристов. Он прожил еще 18 месяцев. На самом деле Майк не остался без головы полностью. Хотя часть головы петуха была отрублена, большая часть ствола головного мозга и одно ухо остались на теле. Так как основные функции (дыхание, пульс и т. д.), а также большая часть рефлекторных действий контролируются стволом мозга, Майк оставался в живых.

Майк был в состоянии балансировать на жердочке, а также неуклюже ходить. Животное даже пыталось чистить свои перья и кукарекать, однако у него не выходило этого. После того, как он не умер, Олсен решил продолжить заботиться о Майке, постоянно поил его с помощью пипетки и кормил мелкими зернами кукурузы. Вход в пищевод Майка иногда мог забиться слизью, и фермер использовал специальный шприц для его очистки.

В марте 1947 года в одном из отелей Финикса, где семья Олсенов решила остановиться по дороге домой, ночью Майк начал задыхаться. Согласно одной из версий Олсены за день до этого забыли еду и шприцы для очистки пищевода в помещении, где прошло шоу, потому они не смогли помочь Майку.

Реальные зомби в животном мире

Хотя для многих зомби являются выдумкой, в реальности сотни организмов вокруг нас живут, не контролируя собственные действия. Эта история будет о паразитическом грибке, который проникает в муравьев, доводя их до смерти.

Именно так! В природе встречается такой гриб, который проводит свой жизненный цикл на теле муравья, манипулируя им вплоть до смерти самого насекомого. Об этом рассказывает эксперт портала Live Science Джозеф Кастро.

"Грибок Ордицепс однобокий (Сordyceps unilateralis), который также называют "грибком зомби-муравьев", использует их [муравьев] как неотъемлемую часть своего жизненного цикла. Когда муравей находит споры этого гриба в природе, он быстро заражается, и споры распространяются по всему телу насекомого", - рассказал эксперт.

Муравьи, которые были поражены данным грибом, уходят из своего муравейника и начинают скитаться в одиночестве, разыскивая наиболее благоприятное место для жизни своего хозяина. Именно в этом и заключается основная задача кордицепса однобокого – с помощью этого насекомого добраться до лучшего места, где он смог бы продолжить свой рост.