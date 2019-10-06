Вс, 6.10.2019
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Пять необычных причин, которые могут вызывать рак

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: matej kastelic / PantherMedia / matej kastelic

Курение, нездоровая пища, ожирение - эти причины рака известны всем. Но специалисты предупреждают: существуют и другие источники опасности, включая такие, которые могут показаться необычными, пишет MedikForum.

Сиденье у окна в самолете. Люди, которые часто летают и сидят у окна, рискуют пострадать от рака кожи. Хотя окна защищают от ультрафиолетовых лучей, которые вызывают солнечные ожоги, они пропускают 47% лучей UVA, ответственных за старение и повреждение кожи. Если поврежденные клетки не отмирают и не покидают организм, может развиться рак кожи, поэтому на сиденье у окна в самолете всегда нужно пользоваться солнцезащитным кремом.

Чеки и квитанции. Термобумага из кассовых аппаратов и платежных устройств содержит бисфенол А – вещество, которое считается потенциально канцерогенным. Каждый раз, когда вы берет в руки такие чеки и квитанции, бисфенол попадает в организм через кожу. Не имейте привычки держать в руках их подолгу не давайте детям.

Поездки в автомобиле с открытыми окнами. Пока в городах нет чистых автомобилей или запретов на вождение, дизельные выхлопные газы представляют собой реальный риск развития рака легких и мочевого пузыря. Профессиональные водители или дорожные строители особенно сильно подвержены их риску. Кроме того, очень опасно ездить в час пик или стоять в пробке с открытыми окнами.

Косметика. В косметических продуктах, от крема для кожи до губной помады, содержится большой набор химических компонентов. Особенно вредна группа ароматических углеводородов (МОАГ): поданным исследований, у этих соединений есть потенциал вызывать генетические мутации, влияющие на развитие рака.

Смартфон. Исследования показали связь между низким уровнем «гормона сна» мелатонина и повышенным риском развития рака. Выделение гормона сна затрудняется, когда свет пробивается сквозь темноту ночи. Обычно источник свечения в темной спальне сегодня - это смартфоны или планшеты. Они задерживают засыпание или пробуждают пользователя входящими сообщениями. Таким образом цикл сна постоянно прерывается, вызывая хронические нарушения, что является фактором риска развития рака.

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