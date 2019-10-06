Соя. Иллюстративное фото. ФОТО: Z Jan / PantherMedia / Z Jan

Содержащиеся в сое изофлавоны иногда обвиняют в повышении риска заболеть раком молочной железы (и раком простаты - для мужчин). Но так ли это на самом деле?

В странах Азии соя тысячелетиями входит в традиционный рацион питания, Запад же познакомился с ней лишь примерно 60 лет назад.

Зато теперь на полках супермаркетов полно продуктов из сои - соевое молоко, соевые бургеры и прочие соевые альтернативы мясу и всевозможной "нездоровой пище". И это не говоря уже о традиционных тофу, темпе, мисо и соевом соусе.

О сое говорят как о компоненте диеты, снижающем риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ее популярности на Западе помогает то, что она - хороший источник протеина, ненасыщенных жирных кислот, витаминов B, железа, кальция, цинка и клетчатки. Сою рассматривают как здоровую альтернативу мясу.

И все-таки, несмотря на то, что в последние десятилетие соя многими воспринимается как элемент здорового питания, внезапно появились опасения, что она может разрушительно действовать на наши гормоны.

Споры и разногласия родились из простого факта: в сое содержится уникально высокое количество изофлавонов.

Эти вещества обладают эстрогенными свойствами, то есть могут действовать как эстроген - основной женский половой гормон, и активировать эстрогенные рецепторы в организме (а эстроген способен провоцировать развитие некоторых видов рака молочной железы).

Но, хотя ученые в последние десятилетия глубоко исследовали влияние изофлавонов на организм, ответить на вопрос о том, увеличивают ли они риск заболеть раком, не так просто.

Более того, похоже, что часто соя наоборот снижает риск развития онкологического заболевания. Но по какой причине - неясно.

Начнем с того, что проводились пока только эмпирические исследования, в которых высокий уровень потребления сои женщинами в странах Азии связывали с меньшим на 30% риском развития рака молочной железы, чем у женщин США, которые едят гораздо меньше сои. (Например, в Японии среднее количество потребления изофлавонов на человека - от 30 до 50 мг, а в Европе и США - менее 3 мг).

Потребление сои связывают также со снижением тяжести протекания заболевания раком груди. Так, одно из демографических исследований 6000 американских женщин с таким раком обнаружило, что среди тех из них, кто ел больше сои, смертность снизилась на 21%.

Особенно эффективной соя была в случаях заболевания наиболее агрессивным видом рака молочной железы (негативным), при котором в опухоли нет рецепторов эстрогена и прогестерона и поэтому он плохо поддается гормональной терапии. В таких случаях более высокое потребление сои увеличивало шансы выжить.

Все не так просто

Но и при этом довольно непросто убедительно выделить преимущества потребления сои - если они вообще есть.

Соя часто потребляется как элемент здорового питания, ею заменяют красное мясо, которое, как считают, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

"Никто не делал такого: сначала дать людям соевые продукты, а потом ожидать, насколько более или менее вероятно у них разовьется рак молочной железы - по сравнению с теми, кто не ел сои", - объясняет Лина Хилакиви-Кларк, профессор онкологии в медицинском колледже Джорджтаунского университета (Вашингтон).

В результате аналитического обзора имеющихся доказательств того, как соя влияет на риск развития рака молочной железы, обнаружилось, что у обладающих более низким индексом массы тела такое влияние установить труднее. Это означает, что меньший риск развития рака, возможно, связан с меньшей массой тела, а не с потреблением сои.

Если же соя все-таки снижает этот риск, то это может происходить из-за того, что изофлавоны усиливают процесс клеточного отмирания (генетический механизм, приказывающий самоуничтожаться клеткам с такими повреждениями ДНК, которые нельзя устранить). Если такой процесс не работает, поврежденные клетки могут развиваться в онкологическую опухоль.

Откуда же взялись опасения по поводу сои как причины раковых заболеваний?

Это правда, что в лабораторных исследованиях обнаружилось: соя провоцировала рост раковых клеток. В одном из экспериментов 2001 года мышам с ингибированной, подавленной иммунной системой и раковыми опухолями давали изофлавоны и измеряли размеры их опухоли на протяжении 11 недель.

Оказалось, что результатом приема изофлавонов стал усилившийся рост злокачественных клеток. После этого мышей перевели на питание без изофлавонов, и в следующие девять недель их опухоли стали уменьшаться.

В исследовании 1999 года ученые имплантировали человеческие раковые клетки мышам, и у тех из них, кому давали изофлавоны, раковая опухоль росла.

Однако аналитический обзор более 100 исследований, сделанный в 2010 году, привел к заключению, что в целом лабораторные эксперименты на эту тему не показали существенного повышения риска рака молочной железы.

Одна из причин того, почему ученые не могут дать определенного ответа, такова: изофлавоны в организме могут действовать либо как эстрогены, либо как их противоположность.

Когда мы едим сою, изофлавоны связывают либо эстрогенный альфа-рецептор в нашем организме (стимулирующий рост опухоли), либо бета-рецептор (снижающий скорость роста и усиливающий процесс клеточного отмирания).

Причем изофлавоны предпочитают бета-рецепторы, подчеркивает Брюс Трок, профессор эпидемиологии и онкологии медицинского колледжа Джона Хопкинса (Мэриленд, США). Так что они с большей долей вероятности все-таки снижают потенциальный риск рака.

Кроме того, влияние сои на риск развития рака молочной железы может зависеть от того, когда мы начинаем ее есть.

В большинстве исследований в странах Азии участвовали женщины, которые потребляли соевые продукты с раннего детства, и, скорее всего, их матери делали точно так же, отмечает Трок.

В то время как в западных исследованиях большинство женщин вообще не пробовали сою до определенного возраста.

"Если начать кормить животных соей в возрасте, эквивалентном среднему человеческому, то это вряд ли повлияет на риск развития у них онкологии", - говорит он.

"Но если исследователи начинают давать сою мышам до того, как те достигли полового созревания, а затем подвергают их воздействию канцерогенов, мыши болеют раком реже и их опухоли меньше, чем у тех мышей, кому сои не давали".

Соевый цикл

Между тем, клинические и демографические данные показывают, что ежедневное потребление сои может вдвое снизить частоту и интенсивность так называемых приливов (во время климактерического периода или менопаузы), даже если принять во внимание возможность эффекта плацебо, подчеркивает Минди Керзер, профессор диетологии Миннесотского университета.

С другой стороны, прием лекарственных эстрогенов снижает количество приливов жара при климаксе на 75%.

В некоторых исследованиях обнаружено, что преимущества сои в основном обусловлены способностью женщин вырабатывать эквол - бактерию, которая после потребления сои вырабатывается в кишечнике от 30 до 50% взрослых.

В одном исследовании подтверждено, что если давать пищевую добавку эквола в период менопаузы женщинам, организм которых сам его не вырабатывает, то это значительно снижает у них количество и интенсивность приливов.

Так что, может быть, преимущества сои выявляются способностью человека вырабатывать эквол, а не самим экволом.

Еще в одном исследовании показано, что, например, организму китайцев, возможно, лучше удается перерабатывать и извлекать питательные вещества из сои - потому, что их предки ели сою на протяжении тысяч лет.

Это может объяснять и то, почему для переехавших из Азии в США риск заболеть раком молочной железы остается низким (даже если они перешли на западную диету), а повышается только во втором поколении.

Демографические исследования показали, что разница в уровне заболеваний сердца в странах Запада и странах Азии отражает разницу в потреблении изофлавонов. Дело в том, что соя, как выяснилось, снижает уровень вредного холестерина в крови.

Впрочем, вполне возможно, что соя и здесь ни при чем, а всё из-за того, что тот, кто ест много продуктов с ней, просто употребляет в пищу меньше вредных продуктов в целом.

"Продукты с соей обычно употребляются вместо пищи, полной насыщенных жиров, - жирного мяса, например, или жирных молочных продуктов, - говорит Джоэнн Пинкертон, профессор акушерства и гинекологии Вирджинского университета. - А соевые продукты естественным образом бедны насыщенными жирами".

В чем еще обвиняют сою? В том, что она как-то связана с возникновением рака простаты.

Однако аналитический обзор исследований на эту тему показал, что регулярное употребление сои в пищу сопровождается почти 30-процентным снижением риска развития такого рака.

Соя не влияет на уровень тестостерона у мужчин, поэтому пока непонятно, почему это происходит (разве что потому, что диета, насыщенная соей, как правило, более здоровая в целом).

Как отмечает автор обзора Катерин Эпплгейт, на протяжении многих лет и несмотря на постоянное появление все новых исследований, часто содержащих противоречащие прежним сведения, ученые продолжают придерживаться мнения, что соя полезна для предупреждения рака простаты.

Полезность сои зависит и от того, в каком виде мы ее потребляем. Изофлавонов больше содержится в непереработанной сое - например, в бобах эдамаме (их там примерно 18 мг на 100 г, в то время как в соевом молоке их от 0,7 до 11 мг).

"Все, что мы можем сказать - женщинам вполне безопасно есть столько сои, сколько ее в азиатской диете, включая тофу, ферментированные соевые продукты и соевое молоко. Но, как показывают исследования, чем сильнее соя переработана, тем ниже в ней уровень изофлавонов - защитных элементов, как мы считаем", - говорит Трок.

Итак, сою тщательно изучают на протяжении последних десятилетий. Ни одно отдельное исследование нельзя назвать идеальным, и результаты часто показывают лишь корреляцию, взаимосвязь, не доказывая причинную обусловленность.

Но все равно - сложившееся мнение таково: есть сою полезно, даже если польза эта рождается просто в результате замены менее здоровой пищи на соевые продукты.