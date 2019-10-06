В Великобритании мать двоих детей впала в кому после глотка диетической колы

Известно, что у женщины и двух ее сыновей сильная аллергия на искусственный подсластитель аспартам, который используется в больших количествах в диетических безалкогольных напитках. По словам Перкинс, она «чуть не умерла» после глотка диетической колы в ресторане Burger King. При это женщина при заказе подчеркнула, что ей нужна обычная кола, однако ей выдали напиток с сахарозаменителями.

Уже после первого глотка у нее началось головокружение, а затем она потеряла сознание, впав в кому. Из этого состояния она выбралась лишь через трое суток. Отмечается, что в организме Перкинс нет ферментов, которые расщепляют подсластители, поэтому для нее этот напиток был как «мгновенный яд».