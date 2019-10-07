Жительница Эстонии страдает от невыносимой невралгической боли

Неделю назад был запущен проект в поддержку 33-летней Сильвы из Хаапсалу. Сильва долгое время боролась с сильной невралгической болью в руке, которая делала повседневную жизнь невыносимой. Ей может помочь лечение в немецкой больнице, бюджет которого составляет 18 000 евро, из которых 15 500 евро - расходы на лечение.