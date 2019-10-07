Жительница Эстонии страдает от невыносимой невралгической боли
На прошлой неделе НКО Naerata Ometi запустила благотворительный проект для молодой эстонки, страдающей от невралгической боли, с целью отвезти ее в Германию на лечение, передает Postimees.
Неделю назад был запущен проект в поддержку 33-летней Сильвы из Хаапсалу. Сильва долгое время боролась с сильной невралгической болью в руке, которая делала повседневную жизнь невыносимой. Ей может помочь лечение в немецкой больнице, бюджет которого составляет 18 000 евро, из которых 15 500 евро - расходы на лечение.
НКО сообщила на своей странице в Facebook, что на сегодняшний день собрано около 12 000 евро и внесена предоплата за немецкую больницу. «Мы неописуемо благодарны тем, кто внес свой вклад в лечение Сильвы», - говорится на странице НКО.
В данный момент осталось собрать 3000 евро.
Смотрите подробнее и внесите пожертвование:
- LHV Pank: EE167700771002598797
- Swift/BIC: LHVBEE22
- Swedbank: EE672200221046387155
- Swift/BIC: HABAEE2X
- SEB: EE101010220101993019
- Swift/BIC: EEUHEE2X
Получатель: Naerata Ometi MTÜ
Пояснение: Silva toetuseks
SMS-пожертвование:
- Отправьте SMS на номер 13013 с ключевым словом Naerata silva и пожертвуйте 1,6 евро.
- Отправьте SMS на номер 13017 с ключевым словом Naerata silva и пожертвуйте 3,2 евро.