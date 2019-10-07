Пн, 7.10.2019
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  • Жительница Эстонии страдает от невыносимой невралгической боли

Жительница Эстонии страдает от невыносимой невралгической боли
Нужна ваша помощь

Сильва.

ФОТО: Naerata Ometi MTÜ

На прошлой неделе НКО Naerata Ometi запустила благотворительный проект для молодой эстонки, страдающей от невралгической боли, с целью отвезти ее в Германию на лечение, передает Postimees.

Неделю назад был запущен проект в поддержку 33-летней Сильвы из Хаапсалу. Сильва долгое время боролась с сильной невралгической болью в руке, которая делала повседневную жизнь невыносимой. Ей может помочь лечение в немецкой больнице, бюджет которого составляет 18 000 евро, из которых 15 500 евро - расходы на лечение.

НКО сообщила на своей странице в Facebook, что на сегодняшний день собрано около 12 000 евро и внесена предоплата за немецкую больницу. «Мы неописуемо благодарны тем, кто внес свой вклад в лечение Сильвы», - говорится на странице НКО.

В данный момент осталось собрать 3000 евро.

Смотрите подробнее и внесите пожертвование:

  • LHV Pank: EE167700771002598797
  • Swift/BIC: LHVBEE22
  • Swedbank: EE672200221046387155
  • Swift/BIC: HABAEE2X
  • SEB: EE101010220101993019
  • Swift/BIC: EEUHEE2X

Получатель: Naerata Ometi MTÜ

Пояснение: Silva toetuseks

SMS-пожертвование:

  • Отправьте SMS на номер 13013 с ключевым словом Naerata silva и пожертвуйте 1,6 евро.
  • Отправьте SMS на номер 13017 с ключевым словом Naerata silva и пожертвуйте 3,2 евро.

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