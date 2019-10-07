Ученые разработали оружие против устойчивой к антибиотикам кишечной палочки

Ученые разработали оружие против кишечной палочки, обладающей устойчивостью к антибиотикам. Этим оружием выступили особые вирусы. Бактериофаги - вирусы, поедающие бактерии. Оказалось, их можно запрограммировать на совместную с антибиотиками работу и на поиск кишечной палочки с лекарственной устойчивостью, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.