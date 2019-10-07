Пн, 7.10.2019
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Ученые разработали оружие против устойчивой к антибиотикам кишечной палочки

Лаборатория. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sebastian Duda / PantherMedia / Sebastian Duda

Ученые разработали оружие против кишечной палочки, обладающей устойчивостью к антибиотикам. Этим оружием выступили особые вирусы. Бактериофаги - вирусы, поедающие бактерии. Оказалось, их можно запрограммировать на совместную с антибиотиками работу и на поиск кишечной палочки с лекарственной устойчивостью, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.

Массачусетский технологический институт создал каркас для вируса, в который возможно включать различные гены. Это позволяет запрограммировать вирус на атаку определенных бактерий. Получается система прицельного воздействия, которая не вызывает сильного дисбаланса в микрофлоре организма.

Некоторые из 10000 бактериофагов, созданных учеными, могли убивать даже мутировавшую, устойчивую к антибиотикам кишечную палочку. По словам исследователей, это только начало. В перспективе они хотят разработать и другие каркасы, позволяющие нацеливать бактериофаги на различные патогены.

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