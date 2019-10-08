Все еще верите, что вейпинг безопаснее? Ученые: курение э-сигарет приводит к повреждению ДНК и раку

Специалисты обнаружили, что у мышей, которые подвергались воздействию паров в течение 54 недель, в 22,5 процента случаев (9 из 40 животных) возникла аденокарционома легких и в 57,5 процента (23 из 40 животных) — уротелиальная гиперплазия мочевого пузыря. Это соответствует данным предыдущих работ, которые показали, что курение электронных сигарет вызывает повреждение ДНК в тканях легких и мочевого пузыря.