Обращение реаниматолога к родителям: "При виде очередного сожженного пищевода, хочется кричать - да проснитесь же!"

Собственное удобство, без сомнения, имеет значение, но, видя очередной сожженный пищевод, мне хочется крикнуть - да проснитесь же!

В этом контексте особенно хотелось бы "похвалить" тех умников и поборников чистоты, которые используют концентраты чистящих средств (я даже не знаю, где такие продаются).

Вот визуализация: ребенок находит и берет эту бутылочку с крайне щелочной жидкостью, потому что бутылочка стоит в шкафчике под раковиной в ванной комнате, и выпивает ее. Результат - сожженный пищевод, страшная агония и в качестве "бонуса", если он даже выживет, то никогда не почувствует вкуса пищи, потому что будет питаться искусственно всю оставшуюся жизнь.

Вы этого желаете своему ребенку? Может быть, все-таки проще было бы держать этот концентрат в недоступном месте, если уж для мытья пола действительно необходима практически серная кислота?

Лестница. Есть красивый двухэтажный дом с лестницей на второй этаж. Но в момент, когда в этом доме начинает жить маленький ребенок, необходимо подумать о безопасности, а именно - о воротах безопасности как внизу лестницы, так и наверху. Да, их открытие доставляет нам, взрослым, "огромные сложности", это же занимает сколько времени, мы можем куда-нибудь опоздать, потерять минуты, которые могли бы провести, "скролля" социальные сети… А сами эти ворота и закрытые промежутки между перилами - это же портит целостность задуманного дизайна! Это, конечно же, важно. Или все-таки не настолько?

Здесь я могу лишь посоветовать не смотреть на эти меры безопасности как на неэстетичный дополнительный элемент лестницы, который останется на все времена.

По крайней мере у вас вырастет здоровый ребенок! Он не поломает кости, не получит повреждение мозга и не будет инвалидом. Мне кажется, это не слишком высокая цена за здорового ребенка.

Ее величество беспечность

Не все дети, получившие травмы, умирают в больнице. Некоторые до нее не доезжают - укушенные домашними животными, разбившиеся, которые упали с недостроенных балконов.

Травматизм детей не зависит от состоятельности родителей. Есть нуждающиеся, социально неблагополучные и склонные к насилию родители.

Например, случай, когда беспечные родители окурком подожгли кровать своей шестимесячной дочки. Результат? Одна нога у девочки ампутирована, другая осталась покалеченной.

Сейчас она живет в США у приемных родителей. С другой стороны, есть дети и вполне статусных родителей. Один из них, оставленный без присмотра, дополз до окна и выпал, второго до смерти искусал ротвейлер потому что те, кто присматривал за ребенком - друзья, бабушки и дедушки, занимались своими делами.

Мне кажется, в обоих случаях надо говорить о преступных действиях по отношению к человеческой жизни. Неважно, осознанных или неосознанных, потому что последствия в обоих случаях летальные.

О чем этот рассказ?

Что я хочу сказать тем, что написала здесь? Я знаю, что есть много чудесных родителей, которые желают своим детям добра, и надеюсь, что таких становится все больше.

Я знаю, что присмотр за маленьким ребенком - это сложный и утомительный процесс. И мысль о том, что "ничего же не случится, если я сейчас чуть-чуть посижу в телефоне", крайне соблазнительна.

Но будни больницы доказывают обратное - увы, случается, и, к сожалению, слишком часто и со слишком тяжелыми последствиями.

Я призываю не только заботиться о детях, но и любить их от всего сердца - это поможет увидеть свое жилище глазами ребенка. Вы должны суметь разглядеть, в каком углу ребенка подстерегает опасность. С открытым сердцем и глазами смотрите, анализируйте, что может произойти! Имейте глаза не только спереди, но и по бокам и на затылке.

И пусть банально, но это правда - дети так быстро растут! Я уверена, что через годы вы пожалеете, что в какой-то момент вам было важнее листать Instagram, чем в пятьдесят шестой раз пролистать вместе с ребенком одну и ту же книгу с картинками. Потому что промежуток времени, когда ребенок любит и боготворит вас без всяких условий, - он такой короткий, проверено!