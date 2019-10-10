Как помочь нуждающемся в поддержке человеку и его родственникам?

Такое большое количество оценок красочно показывает, что в случае сложной потребности в помощи может потребоваться пообщаться в большим количеством специалистов, а самому человеку или его родственниками самостоятельно в этом сложно сориентироваться. Поэтому-то и важно, чтобы кто-то взял на себя ведущую роль и держал всех в одном инфополе.

Большая часть людей нуждалась для самостоятельной жизни в трех-четырех услугах, причем, одна из них была обычной медицинской услугой (например, домашний сестринский уход), а остальные – услугами социального попечения (например, услуга на дому, социальный транспорт или постоянное консультирование по вспомогательным средствам). В проекте участвовали и нуждающиеся в очень сложной помощи люди, которым одновременно нужно было до 13 услуг, и без помощи координатора это было бы очень сложно сделать.

Проект подтвердил, что люди, со сложной потребностью в уходе, могут нуждаться в поддержке самых разных специалистов, а ведение дел крайне трудное и требующее времени. Поэтому нужно договориться, кто в таких случаях придет на помощь человеку, чтобы нуждающийся в помощи и его родственники не остались в одиночку в сложной ситуации. Так в некоторых регионах Эстонии уже сейчас есть кто-то, например, социальный работник самоуправления или какой-то поставщик услуг, кто взял на себя роль специалиста, ищущего целостное решение. Но из обсуждений выяснилось, что чаще всего нет договоренности по отдельным случаям, поэтому в сложных случаях не успевают вмешаться вовремя и целостно.

Второй проблемой является время, которого у уже работающих в системе специалистов чаще всего не хватает. Сложные случаи требуют регулярного присмотра, чтобы быть уверенными в том, что услуги по-прежнему подходят человеку. На практике это означает то, что если потребности меняются, нагрузка от поиска помощи может все равно лечь на плечи нуждающегося в помощи человека и его родственников. Также координируемая помощь неравномерно доступна во всех регионах Эстонии.

Расслоение медицинской системы и системы опеки является проблемой, которая не чужда и другим странами, и идеального решения еще не нашел никто. В каждой стране есть свои особенности, а потому подходящую Эстонии систему придется создавать самим. По этой причине параллельно с проектом шли обсуждения как с местными, так и зарубежными экспертами, чтобы создать координационную модель, которую можно использовать по всей стране. К концу года будут разработаны возможные альтернативные решения, чтобы после этого начать широкое общественное обсуждение о том, какое из них лучше подходит Эстонии. Решение помогают найти как указанный выше пилотный проект, опыт других стран, так и опыт местных специалистов, самих нуждающихся в помощи людей и их родственников.

Пилотный проект показал, что потребности и возможности регионов очень различаются. То, что работает в одном регионе, не работает в другом. Поэтому крайне важны гибкость и учет местных обстоятельств. В конце концов, главное, чтобы скоординированная и нужная людям поддержка была одинаково доступна по всей Эстонии, чтобы регионы могли как можно лучше использовать местные возможности, исходя из потребностей и возможностей местных жителей.

Международный опыт подтверждает, что нужно найти четко обозначенную модель и гибкую сбалансированность. Одним способом для этого являются оговоренные задачи, которые можно было выполнить в каждом регионе, оставив им свободу выбора, кто точно какую роль исполняет. В некоторых регионах лучшим решением может быть создание новых должностей, например, тех же самых координаторов по уходу.

Во-вторых, лучше прежнего могло бы работать переосмысление ролей и усиление сетевой работы. Нужно, чтобы общие цели координирования по уходу были едино оговорены по всей стране, и государство взяло на себя роль поддержки.