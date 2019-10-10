Как помочь нуждающемуся в поддержке человеку и его родственникам?

Такое большое количество оценок красочно показывает, что в сложных случаях может потребоваться пообщаться в большим количеством специалистов, а самому человеку или его родственникам самостоятельно в этом сложно ориентироваться. Потому-то и важно, чтобы кто-то взял на себя ведущую роль и держал всех в одном инфополе.

Большая часть людей нуждалась для самостоятельной жизни в трех-четырех услугах, причем, одна из них была обычной медицинской услугой (например, домашний сестринский уход), а остальные – услугами социального попечения (например, услуга на дому, социальный транспорт или постоянное консультирование по вспомогательным средствам). В проекте участвовали и нуждающиеся в очень комплексной помощи люди, которым одновременно нужно было до 13 услуг, и без помощи координатора это было бы очень сложно сделать.

Проект подтвердил, что люди, с комплексной потребностью в уходе могут нуждаться в поддержке самых разных специалистов, а ведение дел крайне трудоемкий и требующий времени процесс. Поэтому нужно договориться, кто в таких случаях придет на помощь человеку, чтобы нуждающийся в помощи и его родственники не остались в сложной ситуации в одиночестве. Так, в некоторых регионах Эстонии уже сейчас есть кто-то, например, социальный работник самоуправления или какой-то поставщик услуг, кто взял на себя роль специалиста, ищущего целостное решение. Но из обсуждений выяснилось, что чаще всего нет договоренности по отдельным случаям, поэтому в сложных случаях не успевают вмешаться вовремя и всесторонне.

Второй проблемой является время, которого у уже работающих в системе специалистов чаще всего не хватает. Сложные случаи требуют регулярного присмотра, чтобы быть уверенными в том, что услуги по-прежнему подходят человеку. На практике это означает, что если потребности меняются, нагрузка от поиска помощи может все равно лечь на плечи нуждающегося в помощи человека и его родственников. Также координируемая помощь неравномерно доступна во всех регионах Эстонии.

Расслоение медицинской системы и системы опеки является проблемой, которая не чужда и другим странами, и идеального решения еще не нашел никто. В каждой стране есть свои особенности, а потому подходящую Эстонии систему придется создавать самим. По этой причине параллельно с проектом шли обсуждения как с местными, так и зарубежными экспертами, чтобы создать координационную модель, которую можно использовать по всей стране. К концу года будут разработаны возможные альтернативные решения, чтобы после этого начать широкое общественное обсуждение на тему, какое из них лучше подходит Эстонии. Решение помогают найти как указанный выше пилотный проект, опыт других стран, так и опыт местных специалистов, самих нуждающихся в помощи людей и их родственников.

Пилотный проект показал, что потребности и возможности регионов очень различаются. То, что работает в одном регионе, не работает в другом. Поэтому крайне важны гибкость и учет местных обстоятельств. В конце концов, главное, чтобы скоординированная и нужная людям поддержка была одинаково доступна по всей Эстонии, чтобы регионы могли как можно лучше использовать местные возможности, исходя из потребностей и возможностей местных жителей.

Международный опыт подтверждает, что нужно найти четко обозначенную модель и гибкую сбалансированность. Одним способом для этого являются оговоренные задачи, которые можно было выполнить в каждом регионе, оставив им свободу выбора, кто точно какую роль исполняет. В некоторых регионах лучшим решением может быть создание новых должностей, например, тех же самых координаторов по уходу.

Во-вторых, лучше прежнего могло бы работать переосмысление ролей и усиление сетевой работы. Нужно, чтобы общие цели координирования по уходу были едино оговорены по всей стране, и государство взяло на себя роль поддержки.