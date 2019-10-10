Как помочь нуждающемуся в поддержке человеку и его родственникам?

Если человеку нужна помощь как в социальной, так и в медицинской сферах, создать подходящую для него сеть может координатор по уходу, пишет в Postimees советник отдела опеки Министерства социальных дел Герли Аавик.
Перед обществом Эстонии возник вызов: как предложить людям поддержку в ситуации, когда общество стареет, количество нуждающихся в помощи все увеличивается, а бюджетные возможности ограничены? В маленькой Эстонии каждый человек является незаменимым, поэтому помощь должна быть предоставлена вовремя и так, чтобы все люди могли как можно дольше жить самостоятельно.
Сейчас системы ухода и здравоохранения организованы таким образом, что если человеку нужна поддержка обеих областей деятельности, поиск решений может лечь на плечи самого нуждающегося или его родственников. Поскольку обе сферы достаточно сложные, это может оказаться им не под силу и человек останется без помощи. Такая организация дел неразумна ни для нуждающегося в помощи, ни для ухаживающих за ним дома родственников, да и для налогоплательщика, который в итоге должен оплачивать последствия плохой организации. Нынешняя система удерживает какое-то количество домашних помощников в стороне от активной общественной и рабочей жизни, которым более лучшая система поддержки могла бы прекрасно помогать.
Если потребность человека в помощи замечают и поддерживающие услуги организуются вовремя, вероятнее всего, его состояние удастся сохранить, а от оказываемой помощи будет польза. На плечи нуждающихся в уходе людей и членов их семей ложится сложная задача - обратиться в нужное место, что и является одной из причин, по которой помощь не доходит до человека и он остается дома под опекой одних лишь родственников. Так состояние человека может еще больше ухудшиться, и он оажется в больнице или понесет серьезные траты на услуги при учреждениях, чего можно было бы избежать, если бы он был обеспечен сестринской помощью и услугами по опеке на дому.
Таким образом, не хватает посредника, который помог бы сориентировать в возможностях помощи по уходу и медицинской помощи и скомбинировать их, у которого есть целостный обзор того, какие услуги имеются на местном и государственном уровнях, какие из них нужны человеку, а также если человек с какой-то услугой уже связан, то каково ее влияние.
В конце 2015 года правительство создало координационную группу, которую обязали заниматься выявлением проблем, связанных с уходом родственников, и разработать решения, исходя из потребностей людей. Группа собиралась два года, и в ее работе кроме представителей госканцелярии и министерств принимали участие эксперты в этой области, а также представители людей, занимающихся уходом за близкими, и инвалидов. Одной из задач было, чтобы социальная и медицинские сферы были лучше связаны и была создана централизованная система координации опеки, отталкивающаяся от конкретного, нуждающегося в помощи человека.
В прошлом году Министерство социальных дел начало это разрабатывать с целью, в числе прочего, снизить заботы по делопроизводству для нуждающихся в уходе людей и их родственников, предложив им нужную им помощь как можно раньше, чтобы продлить то время, когда человек может самостоятельно управляться дома, а также более тщательно собрать информацию о проблемных местах, например, о нехватке мест оказания услуг, очередях, различиях в организации услуг.
Для этого в прошлом году в шести регионах Эстонии запустили пилотные проекты координации опеки и создали штатные единицы координаторов по уходу в таллиннском районе Хааберсти, в Тарту, волости Тори, в Раквере, в волости Сааремаа (вместе с волостями Муху и Рухну), а также в Тырва (вместе с городами Валга и Отепяэ). Роль координатора по уходу главным образом заключается в том, чтобы стать мостом между социальным работником местного самоуправления и семейным врачом, а также организовать профессиональную поддержку.
Они должны были оценить, в какой помощи нуждается человек, составить план услуг, охватывающий все сферы деятельности, а также договориться, когда и какие услуги человек должен получать. Таким образом, работа координатора по уходу заключается не только в том, чтобы дать письменные советы, но по необходимости договориться о времени встреч. Также он должен следить за тем, чтобы договоренности исполнялись и человек действительно получал необходимую услугу. Если вышло так, что какую-то услугу получить невозможно, координатор должен помочь найти иное решение. В зависимости от региона координатор работал или в центре семейной медицины, или в местном самоуправлении, а его ролью было всегда организовать человеку целостную помощь.
Первые два месяца стартовавшего в августе прошлого года пилотного проекта были для координаторов, прежде всего, временем для вживания, когда они знакомились с организацией услуг и возможностями региона, проходили обучение и налаживали связи со специалистами в регионе.
В течение года к пилотному проекту присоединились 245 нуждающихся в помощи людей, в то же время первичное консультирование провели для вполовину большего количества людей. Большую часть из них составляли пожилые людей, чаще всего старше 80 лет, которым нужна была помощь для получения поддержки, чтобы как можно дольше жить дома. Не нужно делать выводы, что более молодые люди не нуждаются в координационной поддержке, но, конечно, можно сказать, что сейчас именно вопрос ухода за пожилыми людьми является тем местом, где есть больше всего проблем.
Чаще всего потребность в помощи замечал и связывался с координатором или социальный работник местного самоуправления и семейный врач, или родственник нуждающегося в помощи человека. После этого координатор организовывал необходимые оценки и сводил нуждающегося в помощи с нужными людьми. Также были и такие случаи, когда нуждающегося в помощи замечал представитель поставщика социальной или медицинской услуги, полиция, спасатели или даже аптека.
Опыт пилотного проекта показал, что лучше всего потребность в помощи можно оценить у человека дома. Там можно увидеть повседневную среду обитания и заметить вещи, которые не обговариваются в кабинете у врача или социального работника. Первичная оценка координатора была как ключ, который открывает двери. Часто требовалось более подробное оценивание, которое также помогал организовать координатор. В большинстве случаев были нужны две-четыре дополнительные оценки, но в особо сложных случаях оценок могло быть и шесть.
Такое большое количество оценок красочно показывает, что в сложных случаях может потребоваться пообщаться в большим количеством специалистов, а самому человеку или его родственникам самостоятельно в этом сложно ориентироваться. Потому-то и важно, чтобы кто-то взял на себя ведущую роль и держал всех в одном инфополе.
Большая часть людей нуждалась для самостоятельной жизни в трех-четырех услугах, причем, одна из них была обычной медицинской услугой (например, домашний сестринский уход), а остальные – услугами социального попечения (например, услуга на дому, социальный транспорт или постоянное консультирование по вспомогательным средствам). В проекте участвовали и нуждающиеся в очень комплексной помощи люди, которым одновременно нужно было до 13 услуг, и без помощи координатора это было бы очень сложно сделать.
Проект подтвердил, что люди, с комплексной потребностью в уходе могут нуждаться в поддержке самых разных специалистов, а ведение дел крайне трудоемкий и требующий времени процесс. Поэтому нужно договориться, кто в таких случаях придет на помощь человеку, чтобы нуждающийся в помощи и его родственники не остались в сложной ситуации в одиночестве. Так, в некоторых регионах Эстонии уже сейчас есть кто-то, например, социальный работник самоуправления или какой-то поставщик услуг, кто взял на себя роль специалиста, ищущего целостное решение. Но из обсуждений выяснилось, что чаще всего нет договоренности по отдельным случаям, поэтому в сложных случаях не успевают вмешаться вовремя и всесторонне.
Второй проблемой является время, которого у уже работающих в системе специалистов чаще всего не хватает. Сложные случаи требуют регулярного присмотра, чтобы быть уверенными в том, что услуги по-прежнему подходят человеку. На практике это означает, что если потребности меняются, нагрузка от поиска помощи может все равно лечь на плечи нуждающегося в помощи человека и его родственников. Также координируемая помощь неравномерно доступна во всех регионах Эстонии.
Расслоение медицинской системы и системы опеки является проблемой, которая не чужда и другим странами, и идеального решения еще не нашел никто. В каждой стране есть свои особенности, а потому подходящую Эстонии систему придется создавать самим. По этой причине параллельно с проектом шли обсуждения как с местными, так и зарубежными экспертами, чтобы создать координационную модель, которую можно использовать по всей стране. К концу года будут разработаны возможные альтернативные решения, чтобы после этого начать широкое общественное обсуждение на тему, какое из них лучше подходит Эстонии. Решение помогают найти как указанный выше пилотный проект, опыт других стран, так и опыт местных специалистов, самих нуждающихся в помощи людей и их родственников.
Пилотный проект показал, что потребности и возможности регионов очень различаются. То, что работает в одном регионе, не работает в другом. Поэтому крайне важны гибкость и учет местных обстоятельств. В конце концов, главное, чтобы скоординированная и нужная людям поддержка была одинаково доступна по всей Эстонии, чтобы регионы могли как можно лучше использовать местные возможности, исходя из потребностей и возможностей местных жителей.
Международный опыт подтверждает, что нужно найти четко обозначенную модель и гибкую сбалансированность. Одним способом для этого являются оговоренные задачи, которые можно было выполнить в каждом регионе, оставив им свободу выбора, кто точно какую роль исполняет. В некоторых регионах лучшим решением может быть создание новых должностей, например, тех же самых координаторов по уходу.
Во-вторых, лучше прежнего могло бы работать переосмысление ролей и усиление сетевой работы. Нужно, чтобы общие цели координирования по уходу были едино оговорены по всей стране, и государство взяло на себя роль поддержки.
На местах нужна разная поддержка, например, обучение, инструкции и инфотехнологические решения, а также финансовая помощь. При этом критически важно, чтобы услуги были реально доступны. Ясно, что для создания отсутствующих услуг нужны дополнительные инвестиции. И все же, уже сейчас можно улучшить координацию, упростив организацию, прежде всего, для людей, нуждающихся в помощи и их родственников, а также для всех работающих в системе специалистов. Главное, чтобы нуждающийся в помощи человек не остался один, а все связанные с человеком специалисты знали, какова их роль.