Названа распространенная причина развития рака и других заболеваний

В исследовании приняли участие 10 106 человек. Добровольцы рассказали о том, что они ели в течение последних 24 часов, семи дней, 30 дней и 12 месяцев. Также они предоставили образцы крови для выявления различных веществ, относящихся к ПФАС.

Оказалось, что те, кто готовит дома, имеют значительно меньше ПФАС в организме. 90 процентов продуктов они покупают в обычном магазине. Наоборот, у тех, кто потребляли больше фастфуда или часто ходили по ресторанам, включая пиццерии, выявлялось большое количество химикатов. Это означает, что еда быстрого приготовления загрязнена веществами, которые содержатся в упаковках.