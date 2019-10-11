Травятся якобы безопасным продуктом: в Эстонии у детей появилось опасное пристрастие
На инфолинию Информационного центра по отравлениям все больше поступает звонков от родителей, маленькие дети которых получают никотиновое отравление от считающегося безопасным снюса, сообщает Департамент здоровья Эстонии.
По словам руководителя информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер, летом в Эстонии поступил в продажу жевательный табак, или снюс, рекламируемый как более безопасный вариант традиционного снюса, поскольку вместо табака содержит пропитанную никотином целлюлозу. «Но этот продукт без табака содержит в качестве активного вещества нейротропный яд - никотин, который вызывает передозировку как у детей, так и у взрослых, и обладает способностью вызывать привыкание почти такой же силы, как и опиоиды, - рассказывает Одер. – Многие люди попались на удочку рекламы и звонят нам с искренней уверенностью, что снюс, который дети жуют, безопасен, поскольку не содержит табак».
За последние полгода число звонков выросло почти в два раза. Обычно на инфолинию поступает в среднем шесть звонков в год для получения консультации при отравлении от употребления снюса, в этом году на сегодняшний день уже восемь звонков. Также добавляются консультации, связанные с никотиновыми жевательными резинками, пластырями, жидкостями для электронных сигарет и т.д.
На основании поступающих в центр звонков, можно сделать вывод, что связанная со снюсом проблема становится все более актуальной среди школьников. «Судя по обратной связи от учителей, в школах даже есть вторичный рынок, где старшеклассники продают использованный и высушенный снюс младшеклассникам», - сказала Одер. Растет также число случаев, когда, например, мать, укладывая маленького ребенка спать, обнаруживает у него за щекой подушечку никотиносодержащего снюса. «Призываем родителей, чтобы они не держали дома жевательный табак в доступном для детей месте!» - обращает Департамент здоровья.
«Если подозреваете, что ребенок употребляет подушечки снюса или любой другой никотиносодержащий продукт, то, безусловно, обратитесь за консультацией на инфолинию по отравлениям», - сказала Одер. Если ребенок уже одурманен или без сознания, при подозрение на отравление никотином следует сразу звонить по номеру 112. Пациент без симптомов или с легким расстройством пищеварения может наблюдаться дома.
Инфолинию Информационного центра по отравлениям 16662 (из-за рубежа +372 79 43 79 4) работает круглосуточно без выходных. Звонки на этот номер анонимны, на них действует обычный местный тариф.