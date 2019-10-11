Травятся якобы безопасным продуктом: в Эстонии у детей появилось опасное пристрастие

По словам руководителя информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер, летом в Эстонии поступил в продажу жевательный табак, или снюс, рекламируемый как более безопасный вариант традиционного снюса, поскольку вместо табака содержит пропитанную никотином целлюлозу. «Но этот продукт без табака содержит в качестве активного вещества нейротропный яд - никотин, который вызывает передозировку как у детей, так и у взрослых, и обладает способностью вызывать привыкание почти такой же силы, как и опиоиды, - рассказывает Одер. – Многие люди попались на удочку рекламы и звонят нам с искренней уверенностью, что снюс, который дети жуют, безопасен, поскольку не содержит табак».

За последние полгода число звонков выросло почти в два раза. Обычно на инфолинию поступает в среднем шесть звонков в год для получения консультации при отравлении от употребления снюса, в этом году на сегодняшний день уже восемь звонков. Также добавляются консультации, связанные с никотиновыми жевательными резинками, пластырями, жидкостями для электронных сигарет и т.д.

На основании поступающих в центр звонков, можно сделать вывод, что связанная со снюсом проблема становится все более актуальной среди школьников. «Судя по обратной связи от учителей, в школах даже есть вторичный рынок, где старшеклассники продают использованный и высушенный снюс младшеклассникам», - сказала Одер. Растет также число случаев, когда, например, мать, укладывая маленького ребенка спать, обнаруживает у него за щекой подушечку никотиносодержащего снюса. «Призываем родителей, чтобы они не держали дома жевательный табак в доступном для детей месте!» - обращает Департамент здоровья.

«Если подозреваете, что ребенок употребляет подушечки снюса или любой другой никотиносодержащий продукт, то, безусловно, обратитесь за консультацией на инфолинию по отравлениям», - сказала Одер. Если ребенок уже одурманен или без сознания, при подозрение на отравление никотином следует сразу звонить по номеру 112. Пациент без симптомов или с легким расстройством пищеварения может наблюдаться дома.