Неврологи предупреждают: продолжительный сон может быть опасен для мозга

Впрочем, люди, спящие менее шести часов, тоже находятся в группе риска. Поэтому следует придерживаться золотой середины - 7-8 часов сна. По словам ученых, не исключено, что люди, которые много спят, уже имеют нарушения в работе мозга, приводящие к такому режиму отдыха, Meddaily.

Ученые провели исследование с участием 5247 добровольцев 45-75 лет. Наблюдение предполагало оценки режима сна, памяти, языковых способностей, скорости реакции и восприятие. Оказалось, 15% человек спали в среднем по девять часов каждую ночь. И через семь лет у этой группы было выявлено снижение когнитивных способностей по всем параметрам.