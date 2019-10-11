Неврологи предупреждают: продолжительный сон может быть опасен для мозга

Многочисленные исследования не раз показывали связь болезни Альцгеймера и нехватки сна. Как передает The Daily Mail, избыток сна тоже опасен. Университет Майами установил: люди, спящие по 9 часов и больше, демонстрируют значительное снижение качества памяти и ослабление языковых навыков, что является ранними признаками деменции.
Впрочем, люди, спящие менее шести часов, тоже находятся в группе риска. Поэтому следует придерживаться золотой середины - 7-8 часов сна. По словам ученых, не исключено, что люди, которые много спят, уже имеют нарушения в работе мозга, приводящие к такому режиму отдыха, Meddaily.
Ученые провели исследование с участием 5247 добровольцев 45-75 лет. Наблюдение предполагало оценки режима сна, памяти, языковых способностей, скорости реакции и восприятие. Оказалось, 15% человек спали в среднем по девять часов каждую ночь. И через семь лет у этой группы было выявлено снижение когнитивных способностей по всем параметрам.
Их навыки обучения упали на 22%, свобода владения языком - на 20%, память - на 13%. При этом излишек сна был связан с повреждениями мозга, известными как гиперинтенсивность белого вещества. Эти поражения вызваны снижением притока крови к мозгу.