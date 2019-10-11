Пт, 11.10.2019
  • Здоровье
  • Эпидемия в Stockmann: около 50 работников подхватили кишечную инфекцию

Эпидемия в Stockmann: около 50 работников подхватили кишечную инфекцию

Stockmann.

ФОТО: Liis Treimann

В Латвии около 50 сотрудников торгового центра Stockmann заболели кишечной инфекцией - у них появились одинаковые симптомы в виде рвоты и диареи, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Русское вещание LTV7.

За питание работников компании отвечало предприятие Baltic Restaurant Latvia, то самое, которое упоминалось в связи с массовым отравлением детей в детсадах Сигулды. 

Обстоятельства произошедшего выясняет Продовольственно-ветеринарная служба, Stockmann ждет отчета от семейных врачей, к которым обязательно должны отправиться все заболевшие сотрудники.

Кроме того, пока что нельзя утверждать, что стало причиной заболевания.

Вспышка заболевания произошла во время акции Trakās dienas (аналог эстонских Hullud Päevad).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ