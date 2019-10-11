Эпидемия в Stockmann: около 50 работников подхватили кишечную инфекцию

В Латвии около 50 сотрудников торгового центра Stockmann заболели кишечной инфекцией - у них появились одинаковые симптомы в виде рвоты и диареи, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Русское вещание LTV7.
За питание работников компании отвечало предприятие Baltic Restaurant Latvia, то самое, которое упоминалось в связи с массовым отравлением детей в детсадах Сигулды.
Обстоятельства произошедшего выясняет Продовольственно-ветеринарная служба, Stockmann ждет отчета от семейных врачей, к которым обязательно должны отправиться все заболевшие сотрудники.
Кроме того, пока что нельзя утверждать, что стало причиной заболевания.
Вспышка заболевания произошла во время акции Trakās dienas (аналог эстонских Hullud Päevad).