У временно проживающих в Эстонии людей проблемы с получением медицинской помощи

По словам Лугна, поскольку постановка на учет к семейному врачу связана с регистрацией по месту жительства, то у пребывающего на временных основаниях лица нет возможно получить медицинские услуги на основании медицинской страховки, пишет rus.err.ee.

"В соответствии с законом об оказании медицинских услуг, временно работающие в Эстонии люди могут зарегистрироваться у семейного врача, но Департамент здоровья назначить им семейного врача не может. При этом департамент имеет право исключать из списков семейных врачей людей, не включенных в регистр населения", - отметила руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте.