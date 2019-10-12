У временно проживающих в Эстонии людей проблемы с получением медицинской помощи

Канцлер МВД Лаури Лугна на этой неделе обратился к городу Таллинну по поводу возникновения проблем с доступом к государственным медицинским услугам иностранцев и их детей, живущих и работающих в Эстонии на основании визы.
По словам Лугна, поскольку постановка на учет к семейному врачу связана с регистрацией по месту жительства, то у пребывающего на временных основаниях лица нет возможно получить медицинские услуги на основании медицинской страховки, пишет rus.err.ee.
"В соответствии с законом об оказании медицинских услуг, временно работающие в Эстонии люди могут зарегистрироваться у семейного врача, но Департамент здоровья назначить им семейного врача не может. При этом департамент имеет право исключать из списков семейных врачей людей, не включенных в регистр населения", - отметила руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте.
Однако, если ребенок из семьи без вида на жительство страдает от простуды, и родитель просто хотел бы обратиться за медицинской помощью, то, по словам Палусте, никто не останется наедине со своими проблемами: родителю следует обратиться к ближайшему семейному врачу или в ЭМО.