В России подросток умер после укола врача скорой

По предварительным данным, в пятницу, 11 октября, мать вызвала скорую 14-летнему сыну, девятикласснику школы-интерната, из-за внезапно начавшейся у него рвоты. Через полчаса медики приехали и сделали ему укол, после чего подросток перестал подавать признаки жизни. Медики констатировали смерть, пишет Lenta.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду».