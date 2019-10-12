В России подросток умер после укола врача скорой

Подросток умер в своей квартире в Приозерске Ленинградской области после сделанного врачами скорой помощи укола.
По предварительным данным, в пятницу, 11 октября, мать вызвала скорую 14-летнему сыну, девятикласснику школы-интерната, из-за внезапно начавшейся у него рвоты. Через полчаса медики приехали и сделали ему укол, после чего подросток перестал подавать признаки жизни. Медики констатировали смерть, пишет Lenta.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду».
За неделю до смерти школьника выписали из больницы, где он находился с подозрением на гастрит. После обследования диагноз не подтвердился, и 4 октября его отправили домой.
Тело умершего направлено в морг для установления причин смерти.