Ученые назвали продукты, которые помогают при депрессии

Половина из добровольцев должна была съедать 5 порций овощей и 2-3 порции фруктов в день. Им также было предложено съедать по 3 порции цельнозерновых продуктов, 3 порции постного мяса, включить в дневной рацион яйца, тофу или бобовые, 2 столовые ложки оливкового масла и 1 чайную ложку куркумы или корицы. При этом сокращалось потребление рафинированных углеводов, сахара, жира и обработанных продуктов.

Оказалось, когда в рацион вводили больше фруктов, овощей, рыбы и постного мяса, настроение улучшалось уже через три недели. Продукты, богатые витаминами, минеральными веществами и антиоксидантами, подпитывают мозг, снижают уровень воспаления и стресс, связанные с депрессией, объясняют ученые.