Ученые назвали продукты, которые помогают при депрессии

Менее чем за месяц это позволит уменьшить проявления депрессии. Ученые Университета Маккуори проанализировали состояние 76 студентов с депрессией (все принимали антидепрессанты). Преимущественно рацион молодых людей состоял из обработанных продуктов, сахара и насыщенных жиров, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.
Половина из добровольцев должна была съедать 5 порций овощей и 2-3 порции фруктов в день. Им также было предложено съедать по 3 порции цельнозерновых продуктов, 3 порции постного мяса, включить в дневной рацион яйца, тофу или бобовые, 2 столовые ложки оливкового масла и 1 чайную ложку куркумы или корицы. При этом сокращалось потребление рафинированных углеводов, сахара, жира и обработанных продуктов.
Оказалось, когда в рацион вводили больше фруктов, овощей, рыбы и постного мяса, настроение улучшалось уже через три недели. Продукты, богатые витаминами, минеральными веществами и антиоксидантами, подпитывают мозг, снижают уровень воспаления и стресс, связанные с депрессией, объясняют ученые.
Через 21 день у добровольцев, которые изменили свой рацион, средний показатель депрессии снизился с 7,2 до 4,4, что считается здоровым показателем. Уровень тревоги снижался с 6,3 до 3,4, а стресса - с 7,7 до 4,8. В группе с обычной диетой показатели депрессии, тревоги и стресса оставались исходными.