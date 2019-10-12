Онколог-дерматолог рассказал, как выявить опасную родинку

В интервью изданию "Вечерняя Москва" специалист порекомендовал всем внимательно следить за состоянием своего тела, чтобы своевременно замечать происходящие с ним изменения. Так, во время мытья в душе следует ощупывать себя, поскольку такая самодиагностика позволяет определить наличие уплотнений в мышцах или лимфатических узлах.

Что касается изменений с кожей и появления новых родинок, Утяшев заметил, что такие образования чаще оказываются доброкачественными, а не меланомными. Но в случае меланомы очень опасно упускать ее развитие именно на ранней стадии.

Врач пояснил, что до тех пор, пока меланома не даст метастаз, она полностью излечима. Но при метастазировании она склонна развиваться очень быстро, обладая существенным смертоносным потенциалом.

"Меланома быстро растет, меняя очертания и цвет, может чесаться, кровить. Форма, при которой она уже стала метастатической, чаще всего является смертельной. Поэтому любой человек, обнаружив на поверхности кожи какое-то новообразование, должен задать себе вопрос: "А как давно у меня это?" - дал совет онкодерматолог.

По каким же признакам можно определить, что родинка стала опасной? По словам эксперта, беспокойство должны вызывать рост и изменения в состоянии родинок, наблюдаемые в течение месяца и дольше.