С понедельника в аптеках Эстонии вновь можно пройти вакцинацию от гриппа

"Для того, чтобы предотвратить и уменьшить количество заболеваний и смертей от вируса гриппа, а также увеличить осведомленность жителей о важности вакцинации, вакцинация против гриппа должно быть простой и удобной. Это единогласно подтвердили все главные представители учреждений и объединений Эстонии, связанных со здравоохранением", - подтвердил член правления Объединения аптек Эстонии (ОАЭ), провизор Тимо Данилов. "Аптеки расположены в удобных и легкодоступных местах, долго открыты, что дает людям прекрасную возможность сходить на вакцинацию и после окончания рабочего дня", - напомнил он.

Начало вакцинации в аптеках было положено в прошлом году. "За прошедший сезон гриппа в аптеках прошли вакцинацию более 9000 человек, то есть около 10 процентов от всех людей, прошедших вакцинацию, - рассказал Данилов. - Общее число вакцинированных было более, чем в два раза больше позапрошлогоднего сезона, поднявшись с 3,2 процентов до 7 процентов, при этом снизилось как число умерших из-за гриппа людей, так и нуждавшихся в интенсивном лечении. Уверен, что у аптек в связи с предоставлением возможности вакцинации в этой статистике своя значимая роль".

"Поскольку в прошлом году вакцинация в аптеках прошла успешно и люди приняли такую возможность с удовольствием, в этом году в дополнение к аптекам в Таллине, Тарту, Йыхви и Курессааре вакцинация осуществляется и в Выру, Ракевере и Пярну", - отметил Данилов.

"Ясно то, что хотя знания жителей Эстонии об опасности гриппа и важности вакцинации немного возросла, нам предстоит еще длинный путь для того, чтобы достичь самых низких показателей в Европе. Вакцинация против гриппа должна определенно проводиться всеми, кто находится в группе риска: маленькие дети, пожилые, люди, страдающие хроническими заболеваниям и все, кто тесно с ними соприкасается. Следует учитывать, что грипп может быть опасным для жизни заболеванием и лучшим способом защитить себя и своих близких от него является вакцинация. По этой причине желательно ее пройти и тем людям, которые не входят в группы риска", - посоветовал провизор.

Сейчас вакцинация в аптеках проводится уже в 12 странах Европы, в некоторых из них и аптекарями. В Эстонии процедуру вакцинации проводят сотрудники сферы здравоохранения, прошедшие соответствующее обучение и работающие в учреждениях, оказывающих услуги здравоохранения.

В этом году пройти вакцинацию можно в Таллине в аптеках сети Apotheka в торговых центрах Solaris, Viru Keskus, Järve Keskus, Stroomi Keskus, Rocca Al Mare. Также вакцинацию можно пройти в аптеках сети Benu: в аптеке Pelguranna Benu, в аптеке Benu в Ласнамяэском центре здоровья. В акции участвует Euroapteek в ТЦ Kristiine, а также аптеки сети Südameapteek, расположенные в ТЦ Ülemiste, Magistral, Lasnamäe Centrum и Sõpruse Rimi.

За пределами Таллина вакцинацию можно пройти в Тарту в Apotheka рядом с магазином Rimi в ТЦ Lõunakeskus, в Apotheka в ТЦ Eeden Keskus, в Apotheka в ТЦ Tasku Keskus и Apotheka на Ратушной площади. В Пярну в Apotheka ТЦ Port Artur и в Südameapteek в пярнуского Maksimarket. В Раквере в Apotheka ТЦ Põhjakeskus и в Südameapteek в раквереской Maxima. В Йыхви в Apotheka по адресу Нарвское шоссе, 3. В Курессааре в Südameapteek в Saare Selver. В Выру в Südameapteek в ТЦ Kagukeskus.