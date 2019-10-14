Сильная мать положила на лопатки и больницу, и Департамент социального страхования

Спор шел вокруг человека с тяжелой формой инвалидности, получавшего круглосуточную услугу по уходу в соответствующем отделении Валгаской больницы. В статье не указаны имена клиента и его матери, поскольку это деликатные данные.

Мать, хотя и выразила, по словам представителей больницы, недовольство в отношении работников отделения по уходу, все же осталась верна своему мнению, что самым подходящим местом для ее сына является именно Валгаская больница. По словам руководителя отделения по уходу, противостояние длилось уже четыре с лишним года. Сотрудники больницы направили руководителю совместное обращение с десятком подписей, в котором назвали происходящее террором и попросили, чтобы число посещений матери было ограничено, или ее вообще больше не пускали в отделение, поскольку в числе прочего она оскорбляет работников и угрожает им.

На данный момент страсти улеглись. Все участники этих событий - больница, мать как законный представитель клиента, и адвокат как представитель клиента по договору - заинтересованы в том, чтобы в ходе спора пострадавшим не оказался нуждающийся в помощи инвалид. Поэтому многие детали этого конфликта не могут быть разглашены.

Споры привели в суд

Споры привели к тому, что больница решила не продлевать договор об оказании услуги, поэтому Департамент социального страхования с 1 декабря 2017 года не дал клиенту направление в это заведение, а предложил аналогичную услугу в Пярнумаа. Однако, поскольку расстояние, которое надо было преодолевать для посещения сына, для матери оказалось слишком большим, этот вариант ее не устроил.

Представители клиента оспорили решение об отказе в направлении в Валгаскую больницу. В октябре прошлого года Тартуский административный суд удовлетворил эту жалобу. По оценке суда, отказ Департамента социального страхования был противоправным по той причине, что больница не согласилась оказывать услугу человеку с особыми потребностями из-за предположительно не устраивавшего их поведения его матери.

«Поставщик услуги может отказаться только на основании объективных критериев согласно заключенному договору и действующему законодательству. Например, отказ может быть обоснованным, если получающий услугу отказывается заключать письменный договор об оплате собственной ответственности или если он не платит свою долю в течение двух календарных месяцев подряд», - сказал суд.

По оценке суда, уход за клиентом может быть прерван в случае, если его поведение становится слишком сложным. Например, если подопечный настолько агрессивен, что это мешает оказанию отвечающей требованиям помощи ему самому и другим. В такой ситуации у Департамента социального страхования есть особое право предложить другого поставщика услуги. Из обстоятельств данного случая, по словам суда, не видно, что предположительно неприятное общение матери клиента с работниками больницы стало слишком тяжелым для выполнении работы персонала.