Люди, пьющие чай, имеют характерные изменения в головном мозге

Ученые собрали две группы здоровых пожилых людей. На группы добровольцев делили, исходя из частоты употребления чая. Специалистов интересовали структурные и функциональные особенности мозговых сетей у людей, передает MEDdaily со ссылкой на Science Daily.
Оказалось, употребление чая выливалось в подавление структурной межполушарной асимметрии мозга. На функциональную асимметрию чай никак не влиял. В целом структура, стоящая за организацией нейронных сетей мозга, становилась более эффективной.
О пользе чая эксперты говорят давно. Но, важен также способ заваривания чая. Как показали исследования Корнелльского университета, следует заваривать зеленый чай в бутилированной воде, отказавшись от простой воды из-под крана. Это позволит сохранить все полезные свойства чая, увеличив количество антиоксидантов в напитке почти в два раза. Правда, с обычной водой чай приобретает более насыщенный вкус.