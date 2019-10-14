Десять дней в коме, дырка в голове и отказавшие почки: перенесшая листериоз жительница Эстонии рассказала о своем опыте

Кадри вспомнила, что пошла пометить телок, когда бык внезапно толкнул ее к бетонной стене. Женщина упала в навоз, бык толкнул ее к земле таким образом, что она не могла дышать или кричать. К счастью, люди, которые находились поблизости, пришли на помощь, и худшее было предотвращено.

По совету подруги Кадри обратилась в ЭМО в Пярну. Помимо синяков и ссадин, ничего особенного не было обнаружено, и через несколько дней Кадри вернулась на работу. Однако ровно через неделю после инцидента у нее начались сильные головные боли по утрам, и через несколько часов температура поднялась до 40 градусов. Как ее доставили в больницу, Кадри не помнит, но помнит, как на следующий день у нее взяли анализ спинного мозга. Выяснилось, что он заражен листериозом. Когда состояние ее здоровья ухудшалось, ее увезли из Пярну в Тартускую клинику.

Бактерия листериоза, убивающая людей, обычно передается через зараженную пищу, в которой находится возбудитель болезни. Источником инфекции также может быть больное животное или человек. Кроме того, бактерия живет в навозе и почве. Листериоз у взрослых обычно проявляется как менингит или воспаление головного мозга.

Этот диагноз поставили Кадри. Из-за высокого внутричерепного давления в Тартуской клинике ей просверлили дырку в голове и выпустили немного спинномозговой жидкости, иначе наступил бы печальный конец. Кадри была в коме десять дней. Канюлю вводили непосредственно в артерию и через нее для уничтожения листериоза вводили сильные антибиотики.

Кадри вспомнила, что затем у нее отказали почки и ее перевезли в таллиннскую больницу. Там ей удалось довольно быстро встать на ноги.

Женщина не знает, как она подхватила опасную бактерию: было ли дело в животном, или инцидент настолько ослабил ее тело, что она заболела. В течение года Кадри был на 80 процентов нетрудоспособна, а затем стала работать на полставки. В основном это была офисная работа, что нетипично для нее. В конце концов Кадри нашла более подходящую ей работу, но время от времени ее все еще преследуют головные боли.