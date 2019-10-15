Популярный российский продукт оказался губительным для здоровья

В проверке приняли участие марки «Грядка удачи», «Пиканта», «Маринадовъ», «Дядя Ваня» и «Коллекция Ретро». Выяснилось, что в продукции нет консервантов, также выявлено невысокое содержание соли. Однако на упаковках некоторых образцов была недостоверно указана пищевая ценность. Например, в кабачковой икре «Коллекции Ретро» в действительности в 10 раз больше жира, чем указано на этикетке.

Кроме того, проверка показала, что во всех опытных образцах количество нитратов превышает допускаемый требованиями безопасности уровень. Самое высокое содержание нитратов выявлено в икре «Дядя Ваня».