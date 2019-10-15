Потеря работы стала причиной развития шизофрении у эстонки

Пожелавшая сохранить анонимность советник на опыте Милена (настоящее имя редакции известно) всю свою взрослую жизнь борется с шизофренией. Теперь, когда есть хорошие лекарства, и она сама знает, что провоцирует обострение болезни, она уверена, что жизнь с шизофренией не настолько ужасна, пишет Postimees.
Милена признает, что хотя ее детство было красивым и беззаботным, проблемы с душевным здоровьем начали проявляться у нее в подростковом возрасте: в 12 лет у нее впервые случилась паническая атака во время выступления на школьном концерте. Болезнь все усугублялась и девочка начала панически бояться отвечать перед классом. Теперь она считает, что в подростковом возрасте у нее была еще и депрессия.
Шизофрению у нее диагностировали, когда Милене было 25 лет, в 1991 году. Ухудшение здоровья, по ее словам, было вызвало совпадением сложных событий в жизни. «Я закончила университет, в то же время я родила ребенка и разошлась с мужем», - рассказывает она. И хотя Милена попала в психиатрическую больницу, где ей и поставили диагноз шизофрения, по ее словам, ей ни слова не сказали о симптомах болезни: «Я не могла в это поверить и думала, что все же здорова. Я семь лет нормально не лечилась, принимала лекарства и ходила к психиатру только во время приступов».
Судьбоносными стали проблемы на работе
По словам Милены, на работе она неоднократно впадала в состояние психоза: «В эти периоды я вела себя неадекватно по отношению к другим, мало спала, делала разные вещи и мешала другим работать».
Тогда начались увольнения. Но она должна была содержать семью, и работа была крайне важна: «На одном месте принесла на работу больничный с печатью психиатра, после чего меня отстранили со дня и довольно быстро я попала под сокращение. Все от меня отвернулись, словно у меня было крайне опасное инфекционное заболевание».
После неоднократной потери работы, Милена оформила себе 80-процентную нетрудоспособность и села дома: «Меня везде заставляли увольняться и я начала думать, что я сама очень плохой человек, поскольку от меня все отворачиваются».
Чувство отстраненности от общества и пребывание в одиночестве дома вызвало тревожность. Тогда она еще не знала, что тревожность – это такой диагноз, Милена не понимала, что с ней происходит.
«Тогда у меня случился психотический эпизод, когда я стала думать, что в Эстонии началась война. Это был рождественский период, когда взрывали петарды, и я всерьез думала, что на улице идет война. Я еще спросила у соседки, где убежище»,- вспоминает она.
Психоз длился две недели и, выйдя из него, Милена испытала сильный шок, когда поняла, что у нее действительно шизофрения. Шизофреник может реально думать, что за ним следят, что кто-то приходил в его квартиру и переставил вещи, у него могут происходить галлюцинации, он слышит голоса, например, кто-то разговаривает с ним из крана, или кажется, что комната просматривается камерой – обо всем этом говорит человек, который теперь каждый день работает с людьми с таким же диагнозом.
Мифы должны быть развеяны
Шизофрения – это заболевание, которое касается 26 миллионов человек по всему миру, и около 13 000 семей в Эстонии. Как подтверждает и история Милены, шизофрения – это сильно стигматизированная болезнь.
Некоторые примеры.
- Шизофрения означает раздвоение личности
Скорее возникает раскол между человеком и реальностью. Психоз, если выражаться проще всего, означает, что человек утрачивает контакт с обычной реальностью.
- Психоз означает агрессивность
Исследования показывают, что агрессивность среди людей с психическими расстройствами проявляется не чаще, чем у обычной популяции. Обычно человек в психотическом состоянии скорее испуган и запутан.
- Антипсихотики превращают человека в зомби
С приемом антипсихотиков можно связывать сонливость, отсутствие желания что-то делать и энергии, путанные мысли. В действительности за этим стоит негативная симптоматика шизофрении, или просто слишком большие дозы лекарств.
- Все люди с психическими расстройствами видят видения или слышат голоса
У каждого человека свой комплекс проявляющихся симптомов. У некоторых людей больше иллюзий, у других это выражается отсутствие желаний или проблемами с ходом мыслей.
- Чтобы избавиться от психотических расстройств нужно просто взять себя в руки
Некоторые симптомы психоза могут показаться другим людям простой ленью или необоснованным кривлянием. Но чтобы освободиться от них одной только силы воли недостаточно, нужно использовать и другие средства, как лекарства, подходящая терапия, поддержка близких и так далее.
- Некоторые люди больны, а некоторые люди нормальные
В действительности у каждого человека есть немного психотичности, просто у некоторых в определенное время она просто более выражена.
Источник: peaasi.ee
После первого эпизода болезни у Милены возникло ощущение, что ее жизнь закончилась, помощи не получить, и она просто шизофреник и больше ничего: «Я совершала попытки суицида, поскольку домашняя тревожность была настолько сильной, что я не могла ее вынести. Все это происходило в течение полугода, пока после очередной попытки самоубийства я не попала в психиатрическую больницу. Тогда пришла новая заведующая отделением, которая позвала меня и рассказала, что представляет из себя мой диагноз, дала мне очень хорошие лекарства, которые мне подошли».
Также Милену на какое-то время отправили в дневной центр для людей с интенсивными расстройствами, чтобы забрать ее из домашней обстановки: «В действительности это не является концом света и сейчас есть очень хорошие лекарства. Обычно шизофрения диагностируется в крайне молодом возрасте, и у этих людей есть еще возможности учиться, работать и создавать семьи. Сейчас я думаю, слава богу, что у меня не получилось убить себя. От этого нужно избавляться и, конечно, крайне важно получить помощь».
В помощи нуждаются и родственники больного
Если человеку ставят диагноз расстройства психики, то, по словам Милены, он нуждается в очень большой помощи и поддержке, но также нужно помогать и консультировать его семью и родственников. Очень большим делом будет, если получится объяснить пациенту, что он должен регулярно принимать лекарства.
«Шизофрения – это нарушение обмена веществ в мозге, а лекарства могут это сбалансировать, все остальное лишь дополнительная помощь», - говорит Милена, которая нормальное лечение начала в 1997 году, и начиная с того времени практически освободилась от болезни: «Жизнь с шизофренией совершенно возможна. Ну и что, что ты не сможешь полностью вылечиться, важно обрести как можно больше нормальной жизни. Я, например, не могу работать пять дней в неделю по восемь часов». И хотя ее проблемы на работы были много лет назад, работающая консультантом женщина знает, что и сейчас людей увольняют с работы из-за психических расстройств.
«Если хотеть работать по профессии, то я считаю, что Эстония еще не так продвинута, чтобы можно было открыто сказать о своей болезни и ждать понимания», - говорит Милена. Человек может потерять работу, может не закончить школу, многие могут остаться без семьи или детей.
«Но наряду с постоянными психозами человеку, который не лечится, может быть очень тяжело»,- отмечает Милена, по словам которой, есть большая разница в том, есть у человека критика болезни или нет. Другими словами, знает ли он, что означает его диагноз, в чем выражена ее симптоматика, и как распознать признаки ухудшения состояния здоровья. «Психозу всегда предшествуют определенные знаки. У меня, например, плохой сон и излишний пессимизм. Тогда я могу вспылить на окружающих. В другое время я дружелюбный и жизнерадостный человека», - говорит Милена.
По этим сигналам она знает, что нужно с собой что-то сделать, чтобы не попасть в больницу: «Я или беру выходные, или говорю с врачом и позволяю увеличить дозу лекарств. Если приступы так предотвращать, не произойдет больших провалов».
По словам Милены, изменение хода мыслей – это один важный шаг в сторону выздоровления: «Шизофрения не так ужасна, как это кажется, и в действительности опыт болезни принес мне в жизни много хорошего: я стала лучше, чем я была до болезни. Начала думать, что же в жизни важно: деньги и карьера, попытка догнать других или любовь, забота и помощь другим».
Милена заверяет, что хотела бы отсечь излишний негатив, поскольку во всем есть что-то хорошее.
«И тогда, когда человек чувствует себя полный лузером, нужно скорее подумать, что это успешный человек, поскольку он может хорошо справляться со своей болезнью, - говорит она. – Очень много говорится о том, кто сколько зарабатывает, или имеет престижную должность, но мало ценится то, кто каким человеком является. Могу сказать, что сейчас я чувствуют себя очень счастливой: у меня замечательная работа, хорошие коллеги, дети и внуки. Если в 1997 году я чувствовала себя на сто процентов шизофреником, то сейчас это – ноль процентов».
С психическими расстройствами нужно работать как с физической болезнью
Активистка Эстонской коалиции душевного здоровья и благополучия (VATEK) Мерике Сисаск подчеркивает, что важно не то, чего человек не может сделать из-за своих проблем со здоровьем, а то, что он может.
«Если душевное расстройство не мешает работать, то не обязательно говорить об этом на работе, как о физическом заболевании. Но если есть что-то, что коллеги должны учитывать, нужно дать знать, чтобы работодатель не считал, что человек просто не может справиться с поставленной задачей», - говорит она.
Например, по словам Сисаск, в случае человека с серьезным расстройством психики нужно учесть, что у него могут возникать эпизоды болезни, когда он не может работать в полную силу, или не может нести слишком большую ответственность, поскольку может получиться так, что в какой-то период ему потребуется взять перерыв, или на какое-то время лечь в больницу.
«Мифы о душевном здоровье часто уходят корнями в фильмы, где показывают самые выразительные или излишне драматические случаи. Это может воздать ошибочное впечатление, что лечащиеся от психических расстройств люди опасны», - отметила Сисаск.
Но психиатрических заболеваний много, и даже шизофрения не обязательно означает болезнь с конкретным набором симптомов, напротив, там очень много вариаций. То, насколько болезнь мешает жизни человека, очень различается, также различается и критическое отношение к болезни.
«Если человек умеет сам распознавать скрытые признаки болезни, то он может вовремя обратиться к врачу, может рано обезопасить ситуацию. Это могут замечать и окружающие. Если этих знаний нет, а страх стыда велик, то это более сложный вариант», - говорит она. Если работодатель разумный, то он скажет – возьми перерыв, не беспокойся, мы справимся.
«Это, конечно, идеальная ситуация, не все работодатели, к сожалению, так разумны и образованы, - отмечает Сисаск. – Но если несколько лет назад даже не говорили о том, что человека с проблемами душевного здоровья, да и вообще людей с заболеваниями, нужно удерживать на рынке труда, то теперь об этом говорят довольно много, а Касса страхования от безработицы этим занимается. В ходе реформы трудозанятости было изменено отношение к людям со сниженной работоспособностью, им начали помогать найти и остаться на работе».
Также и страховые фирмы начали замечать, что в последнее время увеличилось количество страховых случаев, обусловленных нарушениями душевного здоровья. Для проблем с душевным здоровьем и заболеваний не предусмотрено отдельных больничных листов, Больничная касса относится к ним как к любой другой болезни.
«Сами люди могут считать, что проблемы с душевным здоровьем не являются настоящей проблемой, что проблема в лени или неуспешности, - говорит Сисаск. – Если говорить о физическом здоровье, было бы странно услышать, что стыдно чувствовать себя уставшим после напряжения, и человеку нужно больше стараться и напрягаться. А когда говорят о душевном здоровье, часто возникает такое отношение, что если человек страдает от проблем и получает чрезмерный стресс, то он сам виноват и должен просто больше напрягаться».
Частым признаком депрессии, по словам Сисаск, являются невероятная усталость, истощение и пресыщение, сюда же добавляются грусть, чувство опустошенности и безрадостности, нарушения аппетита и сна. Если человек чувствует себя уставшим, то это очень четки знак, что он должен взять паузу и не нужно больше напрягаться.
Если симптомы указывают на расстройство психики, то нужно брать больничный: «Для этого стоит для начала поговорить с семейным врачом, не всем нужно сразу идти на прием к психиатру».
Что же Сисаск советует тем, у кого есть негативный опыт с психиатрическим лечением, и оно было брошено?
«И врачи тоже люди: хотя они профессионалы, и среди них есть отдельные личности. Например, есть врач, которого один пациент очень хвалит, а другому он не подходит. Поэтому это совершенно нормально спросить мнения у кого-то еще»,- говорит она.
«Говорят, что у нас очень плохая доступность в случае проблем с душевным здоровьем. С этим можно частично согласиться, но исправлять нужно и поведение пациентов, чтобы они всерьез воспринимали рекомендации врача и придерживались плана лечения. Это дает возможность излечиться от болезни, или держать под контролем ее симптомы»,- заверяет Сисаск и добавляет, что чем тяжелее диагноз, тем серьезнее нужно лечиться.