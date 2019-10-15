Потеря работы стала причиной развития у эстонки шизофрении

По словам Милены, изменение образа мыслей – важный шаг в сторону выздоровления: «Шизофрения не так ужасна, как это кажется, и в действительности опыт болезни принес мне и много хорошего: я стала лучше, чем была до болезни. Начала думать, что же в жизни важно: деньги и карьера, попытки догнать других или любовь, забота и помощь другим».

Милена заверяет, что хотела бы отсечь излишний негатив, поскольку во всем есть что-то хорошее. «И когда кто-то чувствует себя полным лузером, нужно думать, что это успешный человек, поскольку он может успешно справляться со своей болезнью, - говорит она. – Очень много говорится о том, кто сколько зарабатывает или имеет престижную должность, но мало ценится то, кто каким человеком является. Могу сказать, что сейчас я чувствуют себя очень счастливой: у меня замечательная работа, хорошие коллеги, дети и внуки. Если в 1997 году я чувствовала себя шизофреничкой на сто процентов, то сейчас – на ноль процентов».

С психическими расстройствами нужно работать как с физической болезнью

Активистка Эстонской коалиции душевного здоровья и благополучия (VATEK) Мерике Сисаск подчеркивает, что важно не то, чего человек не может сделать из-за своих проблем со здоровьем, а то, что он может.

«Если душевное расстройство не мешает работать, не обязательно сообщать о нем на работе, как о физическом заболевании. Но если есть что-то, что коллеги должны учитывать, нужно дать знать, чтобы работодатель не считал, что человек просто не может справиться с поставленной задачей», - говорит она.

Например, по словам Сисаск, в случае человека с серьезным расстройством психики нужно учесть, что у него могут возникать эпизоды болезни, когда он не может работать в полную силу или не может нести слишком большую ответственность: когда-то ему потребуется взять отпуск или на какое-то время лечь в больницу.

«Мифы о душевном здоровье часто уходят корнями в фильмы, где показывают самые выразительные или излишне драматические случаи. Это может создать ошибочное впечатление, что лечащиеся от психических расстройств люди опасны», - отметила Сисаск.

Но психиатрических заболеваний много, и даже шизофрения не обязательно означает болезнь с конкретным набором симптомов: напротив, там очень много вариаций. То, насколько болезнь мешает жизни человека, очень различается, также различается и критическое отношение к болезни.

«Если человек умеет сам распознавать скрытые признаки болезни, то он может вовремя обратиться к врачу, рано обезопасить ситуацию. Это могут замечать и окружающие. Если этих знаний нет, а страх стыда велик, это более сложный вариант», - говорит она. Если работодатель разумный, то он скажет – возьми перерыв, не беспокойся, мы справимся.

«Это, конечно, идеальная ситуация, не все работодатели, к сожалению, так разумны и образованны, - отмечает Сисаск. – Но если несколько лет назад даже не говорили о том, что человека с проблемами душевного здоровья, да и вообще людей с заболеваниями, нужно удерживать на рынке труда, то теперь об этом говорят довольно много, а Касса страхования от безработицы этим занимается. В ходе реформы трудозанятости было изменено отношение к людям со сниженной работоспособностью, им начали помогать найти работу и удержаться на ней».

Также и страховые фирмы начали замечать, что в последнее время увеличилось количество страховых случаев, обусловленных нарушениями душевного здоровья. Для проблем с душевным здоровьем и заболеваний не предусмотрено отдельных больничных листов, Больничная касса относится к ним как к любой другой болезни.

«Сами люди могут считать, что проблемы с душевным здоровьем не являются настоящей проблемой, что проблема в лени или неуспешности, - говорит Сисаск. – Если говорить о физическом здоровье, было бы странно услышать, что стыдно чувствовать усталость после напряжения, и человеку нужно превозмогать себя. А когда говорят о душевном здоровье, часто возникает такое отношение, что если человек страдает от проблем и получает чрезмерный стресс, то он сам виноват и должен прикладывать больше усилий».

Частым признаком депрессии, по словам Сисаск, являются невероятная усталость, истощение и пресыщение, к этому добавляются грусть, чувство опустошенности и безрадостности, нарушения аппетита и сна. Если человек чувствует себя усталым, это очень отчетливый знак, что он должен отдохнуть.

Если симптомы указывают на расстройство психики, нужно брать больничный: «Для начала стоит поговорить с семейным врачом, не всем нужно сразу идти на прием к психиатру».

Что же Сисаск советует тем, у кого есть негативный опыт с психиатрическим лечением, и оно было заброшено?

«И врачи тоже люди: они профессионалы, но разные. Например, есть врач, которого один пациент очень хвалит, а другому он не нравится. Поэтому это совершенно нормально - спросить мнение у кого-то еще»,- говорит она.

«Говорят, что у нас очень плохая доступность в случае проблем с душевным здоровьем. С этим можно частично согласиться, но исправлять нужно и поведение пациентов, чтобы они всерьез воспринимали рекомендации врача и придерживались плана лечения. Это дает возможность излечиться от болезни или держать под контролем ее симптомы», - уверяет Сисаск и добавляет, что чем тяжелее диагноз, тем серьезнее нужно лечиться.