Поможем Катерине выздороветь!

С помощью замечательных жертвователей Детского Фонда Клиники Тартуского Университета получала Катерина чрезвычайно дорогое лечение лекарством eculizumab или Солирисом, который Больничная касса при заболевании почек не компенсирует. Одна доза лекарства, в котором нуждается Катерина, вместе с налогами стоит 13 100 евро. Сейчас молодая девушка нуждается в этом лечении каждую вторую неделю. Детский Фонд помог с помощью замечательных жертвователей в покупке лекарств стоимостью более 200 000 евро. Суммой 10000 евро поддержала лечение Катерины горуправа, и это крупнейшее пособие, выплаченное самоуправлением, в истории Детского Фонда. Благодаря этому лекарству состояние улучшилось Катерины настолько, что она попала в лист ожидания на пересадку почек. Пять месяцев ожидания - и в середине сентября врачи Клиники Тартуского Университета пересадили почку. Первые недели после пересадки показали, что почка работает и состояние Катерины существенно улучшилось.

Три года назад у Катерины диагностировали почечную недостаточность в последней стадии. В результате тяжёлого и по-особенному протекающего заболевания пострадали также многие другие органы. Кровяное давление Катерины оставалось слишком высоким несмотря на многие лекарства, возникли заболевания суставов и многие другие проблемы со здоровьем, в результате чего Катерина стала прикована к инвалидному креслу. Она нуждалась в диализе четыре раза в день и большую часть времени девочка проводила в больнице. Только этим летом, когда ее показатели крови были взяты под контроль благодаря eculizumab или Солирису, девушка смогла отправиться домой для ожидания новой почки. До 19 сентября ночи, когда семья Катерины получила долгожданное сообщение из центра по пересадке органов, и девочку попросили через несколько часов быть в больнице.

Повторно проведённый консилиум эстонских врачей вместе с их немецкими коллегами решил, что лечение Солирисом нужно продолжать ещё в течение примерно полугода. Детский Фонд очень надеется, что в начале следующего года финансирование этого лекарства возьмет на себя Больничная касса. Но до нового года ещё целых три месяца, а лечебный план, составленный для Катерины, стоит 78600 евро.

Старший врач отделения нефрологии внутренней клиники Тартуского университета Май Розенберг утвердила на прошедшем неделю назад консилиуме решение: «Лечащая Катерину команда считает, что она нуждается в продолжении лечения препаратом Солирис».

Стратегический руководитель Детского Фонда Сиири Оттендер-Паасмаа выразила надежду, что теперь отважно сражающаяся Катерина, опытные врачи клиники Тартуского университета и добросердечные жертвователи Детского Фонда доказали, что это лекарство жизненно необходимо и поможет: «Ход теперь за Больничной кассой, и мы очень надеемся и верим, что неравное положение, длившееся целый год, когда дорогостоящее лекарство было доступно лишь при одном диагнозе и оставляло людей с другим диагнозом, почечной недостаточностью, без лекарства, не сохранится».

Год назад Катерина сказала: «Мое рождественское пожелание - стать здоровой!» Сегодня она несмотря на крайне тяжелый год очень близка к его исполнению.

Дорогие помощники, мы знаем, что вы не оставите Катерину в беде! Пожалуйста, помогите Катерине победить в борьбе с этим тяжелым и очень по-особенному протекающим заболеванием почек!

Катерине можно помочь, позвонив на благотворительный номер телефона Детского Фонда, и выбранная вами сумма пожертвования будет добавлена в текущий счёт за телефон. Для пожертвования подходящей суммы следует позвонить на соответствующий номер телефона:

позвонив на 9005025, пожертвуешь 5 евро

позвонив на 9005100, пожертвуешь 10 евро

позвонив на 900550, пожертвуешь 50 евро.

Помочь можно также, сделав перевод на благотворительный счёт Детского фонда Клиники Тартуского университета и написав в пояснении «Katerina»

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